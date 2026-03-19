На стихи Есенина и Цветаевой создано наибольшее число самых востребованных песен

Сергей Есенин и Марина Цветаева стали самыми востребованным поэтами, на чьи стихи было создано наибольшее число популярных треков. Об этом говорится в исследовании «КИОН Музыка» (есть в распоряжении “Ъ”), приуроченном ко Всемирному дню поэзии, который ежегодно отмечается 21 марта.

Песня «Москва» на стихи Сергея Есенина рок-группы «Монгол Шуудан» является лидером по прослушиваниям у пользователей сервиса за год. На втором месте — «Гуляка» от рокеров «Альфа», также на стихи Есенина. Трек «Я тебя отвоюю» Димы Билана на стихи Марины Цветаевой занял третью позицию в рейтинге. Далее идет композиция «Есенин» группы «Кукрыниксы» на основе его же стихотворения.

Замыкает пятерку «Позвони мне, позвони» на стихи Роберта Рождественского в исполнении Ирины Муравьевой и ВИА «Фестиваль». Шестое место заняла «Никого не будет в доме» Сергея Никитина (слова Бориса Пастернака), исполненная в фильме «Ирония судьбы». За ней — «Очарована, околдована» Михаила Звездинского по стихотворению Николая Заболоцкого. Восьмая и девятая позиции — у «Эха любви» Анны Герман на слова Рождественского и у песни «Мне нравится» Галины Бесединой и Сергея Тараненко на основе творчества Марины Цветаевой. Закрывает рейтинг композиция «Клен» группы «ЧайФ» на слова Сергея Есенина.

Больше всего песен на стихи поэтов, по данным «КИОН Музыка», слушают в Московской и Ленинградской областях. В топ-5 также вошли Самарская и Новосибирская области и Якутия.

Мария Барановская