Ротация перешла под контроль

Мэрия Москвы ужесточает контроль за реализацией масштабных инвестпроектов: сменить их бенефициаров теперь можно будет лишь с одобрения городских властей. На рынке меру считают вынужденной: передача крупных проектов случайным инвесторам создает риски для их завершения и может приводить к росту цен на жилье. Но получить согласие властей в случае необходимости реализовать площадку удастся не всем.

Смена бенефициаров компании, занимающейся реализацией масштабного инвестиционного проекта (МаИП), будет возможна только с согласия рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Это следует из распоряжения мэра Сергея Собянина от 10 марта. В случае нарушения требования договор аренды участка может быть расторгнут. Распоряжение устанавливает и дополнительные требования к бенефициарам МаИП: теперь ими не могут быть закрытые паевые инвестиционные фонды и иностранные организации.

В комплексе градостроительной политики и строительства Москвы “Ъ” пояснили, что решение о реализации МаИП принимается на основании многих параметров и всегда продиктовано потребностями города. Смена бенефициара может означать риски в части задержки сроков. Поэтому правительство Москвы оставляет за собой право расторжения такого договора, если это изменение не было согласовано с городом, добавили там.

Механизм МаИП в Москве существует с 2016 года. Статус могут получить инвестиционные проекты, направленные на развитие производства, инфраструктуры, создание рабочих мест и т. п. Бизнес заинтересован участвовать в них из-за льгот: можно получить земельный участок от города в упрощенном порядке, без торгов, и рассчитывать на налоговые преференции.

В комплексе градостроительной политики и строительства Москвы “Ъ” рассказали, что сейчас в городе более 360 МаИП, занимающих около 800 га. Среди них более 100 промышленных, около 70 многофункциональных комплексов, а также проекты по строительству спортцентров, школ, детских садов, медицинских и других учреждений социального назначения, объектов культуры и дорожно-транспортной инфраструктуры. В 2025 году городом под МаИП выделено 16 площадок более чем на 75 га. Общий объем потенциальных инвестиций в них превысил 58 млрд руб., сообщали ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Процедура смены бенефициаров МаИП никогда не была простой. Она проходила в ручном режиме или путем устных договоренностей, говорит эксперт совета по финансовому рынку и инвестициям ТПП РФ Эдуард Самигуллин. Идею зафиксировать процедуру на бумаге он считает хорошей. Это повысит прозрачность процесса, снизит коррупционные риски и защитит интересы бюджета, перечисляет он.

Город, выбирая инвестора для МаИП, ориентируется на его историю, добросовестность и способность реализовать проект, говорит гендиректор G3 Group Олег Гулеватый. Отбор, по его мнению, нацелен в первую очередь на поиск компаний, которые смогут закончить начатое. Эдуард Самигуллин отмечает, что властям важно, чтобы предоставленная на особых условиях земля не оказалась в руках случайных людей или перекупщиков.

Негативный опыт у Москвы уже есть. Ранее компании нередко приобретали муниципальные участки, согласовывали разрешительную документацию, а затем с наценкой перепродавали землю, напоминает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. Формально такой бизнес не запрещен, хотя он создает риски в том числе для потребителей. Схема ведет к удорожанию недвижимости: при смене собственника цену в любом случае нужно повышать для сохранения маржинальности, говорит господин Сырцов.

Растущие цены — больной вопрос в первую очередь для рынка жилья. Согласно Dataflat.ru, в феврале 2026 года стоимость новостроек в старых границах Москвы достигла 603,7 тыс. руб. за 1 кв. м (+25% год к году). Решение правительства столицы нацелено на сдерживание роста цен по нерыночным причинам, уверен господин Сырцов.

Дарья Андрианова