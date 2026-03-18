В Дагестане в 2026 году выделят 128 млн рублей на защиту образовательных учреждений

В Дагестан направят свыше 128 млн руб. на антитеррористическую защищенность образовательных учреждений в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обновление паспортов безопасности завершено в 38 муниципальных образованиях, однако в 15 муниципалитетах работа продолжается. В некоторых районах не полностью обеспечено оборудование системами оповещения и управления эвакуацией. В сообщении отмечается, что МВД провело проверки нескольких школ Махачкалы и выявило нарушения.

Кроме того, в 2026 году в Дагестане запланирован капитальный ремонт 27 общеобразовательных и 6 дошкольных учреждений с обустройством инженерно-технических средств охраны.

Константин Соловьев