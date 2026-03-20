Сегодня исполняется 62 года главе Республики Башкортостан Радию Хабирову

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный:

— Уважаемый Радий Фаритович! Мне очень приятно поздравить такого сильного человека и мудрого руководителя. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, процветания. Чтобы все у Вас получалось на благо жителей Башкортостана. Я вижу, как Вы выполняете обещание поддержать реконструкцию и реставрацию объекта культурного наследия — Уфимского цирка. Это федеральная собственность, но благодаря вашей инициативе и умению объединять решение вопросов перешло в практическую плоскость. Согласившись, что любой культурный объект, существующий несколько десятков лет и воспитавший многие поколения, является большой ценностью и сейчас, Вы подкрепили усилия центра помощью региона. Вы говорили, что жители Башкортостана гораздо важнее всех чиновничьих препон, а цирк — это одно из немногих мест, куда ходят всей семьей. Кроме того, на манеже Уфимского цирка можно готовить и показывать номера с национальным колоритом. Благодарю вас за постоянную вовлеченность в эти вопросы. Мой папа и мы с братом неоднократно работали в Уфе, помним это знаковое место и прекрасную публику. Надеюсь, что уже очень скоро ведущие коллективы современного российского цирка смогут вновь показывать свое мастерство и радовать зрителей Башкортостана. Еще раз примите мои искренние поздравления с днем Вашего рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»