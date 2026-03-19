Московский оператор вышел на «Звенигородской»

Московский оператор сервисных офисов ASPACE открывает первое пространство в Петербурге и занимает всю офисную часть БЦ «Звенигородский» площадью 3,5 тыс. кв. м. В первом квартале года сделка может стать самой крупной на офисном рынке города. Компания планирует организовать готовые офисы с дизайнерской отделкой на 510 рабочих мест. Сроки открытия не уточняются. Эксперты оценивают, что обустройство гибких рабочих мест может обойтись игроку рынка не менее чем в 360 млн рублей, а по времени может занять минимум полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание БЦ «Звенигородский» вместе с выходом со станции метро «Звенигородская»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Здание БЦ «Звенигородский» вместе с выходом со станции метро «Звенигородская»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

БЦ «Звенигородский», построенный в 2010 году, расположен рядом с ТЮЗом и Пионерской площадью. Вестибюль станции метро «Звенигородская» находится прямо в здании. Об открытии в БЦ первого объекта сервисных офисов ASPACE в Петербурге рассказали в самой компании. По словам коммерческого директора ASPACE Эвелины Калишер, основой планировки пространства станут автономные блоки от 30 рабочих мест, которые при необходимости могут объединяться в крупные офисные блоки максимальной вместимостью более 500 сотрудников. Третий и пятый этажи здания объединит атриум, в основании которого предусмотрена общественная зона в форме амфитеатра.

Иван Гуськов, основатель и генеральный директор ASPACE, называет выход на рынок Петербурга стратегическим шагом для компании. Это первый проект оператора за пределами Москвы, с открытием которого общая площадь гибких офисов в управлении сети превысит 43,5 тыс. кв. м.

Сроки запуска проекта и объем инвестиций не разглашаются. По оценке Нелли Алейниковой, партнера, директора департамента корпоративных услуг и продаж компании Maris, затраты на устройство и техническое оснащение могут составить от 120 тыс. за «квадрат». По ее мнению, данный оператор, скорее всего, будет делать ставку на корпоративных клиентов. «Локация, безусловно, интересная, и центр города всегда отмечается повышенным спросом для потенциальных клиентов»,— отмечает эксперт. На обустройство площади, как считает госпожа Алейникова, уйдет как минимум полгода.

Дарья Тихонова, заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers, полагает, что такой проект может выйти в рынок до конца года. Она согласна с коллегой, что, скорее всего, потенциальными арендаторами будут корпоративные клиенты, заинтересованные в аренде блоков от 300 кв. м с количеством сотрудников от 20–30 человек. «Не исключаем, что это может быть крупный игрок с арендой этажа целиком»,— рассуждает госпожа Тихонова. Эксперт предполагает, что с учетом сроков, качества предложения и конъюнктуры рынка арендная ставка может составить около 50 тыс. рублей за место в месяц или немного выше.

По данным аналитического центра Bright Rich | CORFAC International, наиболее востребованными локациями у арендаторов в 2025 году стали Петроградский и Центральный районы города, на которые пришлось 35% и 29% от общего объема сделок соответственно. На начало текущего года ставка аренды рабочего места в сервисных офисах Санкт-Петербурга составила 25 тыс. рублей в месяц за фиксированное рабочее место. В зависимости от района этот показатель варьировался от 12,5 тыс. рублей до 56,1 тыс. рублей в месяц.

Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян говорит, что основной спрос на сервисные офисы в Санкт-Петербурге формирует IT-сектор. По итогам 2025 года на него пришлось 61% от общего объема сделок в этом сегменте. «Технологические компании быстро растут, активно нанимают персонал и открывают новые направления. Этот формат обеспечивает им гибкость с точки зрения масштабирования бизнеса, позволяя оперативно увеличить число рабочих мест»,— объясняет представитель Bright Rich | CORFAC International.

Также сервисные офисы, по словам госпожи Бабоян, рассматривают финансовые, торговые и производственные компании. «Аренда гибкого пространства дает компании возможность избежать капитальных затрат и сосредоточиться на своем основном бизнесе, поскольку все сервисы уже включены в арендную плату. Кроме того, в условиях нехватки классических офисов сервисные позволяют расширить число доступных для аренды опций»,— заключает она.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал: по прогнозу Maris, в 2026 году рынок сервисных офисов Петербурга пополнят 5,5 тыс. кв. м или 800 новых рабочих мест. С учетом выхода на рынок московского игрока, если он запустит проект на «Звенигородской» в этом году, объем предложения в сегменте гибких офисов окажется выше прогнозируемого. Всего за прошлый год в городе открылось шесть новых офисных пространств в общей сложности почти на 600 рабочих мест. Годом ранее показатель был выше в 4,5 раза — в 2024 году в городе появилось 2,7 тыс. новых рабочих мест в гибких офисах.

Александра Тен