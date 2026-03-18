В Ярославле и Рыбинске заработали новые дорожные камеры

В Ярославской области включили в работу 16 новых комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения «Паук». Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Семь комплексов заработали в Рыбинске:

на улице Советской на участке от дома № 4 до дома № 6;

на улице Расторгуева у дома № 14;

на улице Академика Губкина у пешеходного перехода вблизи школы №10;

на Переборском тракте у дома №37 на пешеходном переходе;

на пересечениях Шекснинского шоссе с улицей Рокоссовского, улицы Гэсовской с улицей 50 лет Октября, Селиховского шоссе с улицей Смирнова.

Еще один заработал в Ярославле — на пересечении ЮЗОД и Гагарина, два в Угличе —на пересечениях улиц Ярославской и Свободы, а также улиц Волжской и 9 Января.

Шесть комплексов заработали вне городов. На дороге «Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино» один комплекс установлен напротив дома № 2 в деревне Вякирево, второй — напротив деревни Лисьи Ямы.

Комплексы также заработали на 207-м км Р-104 «Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск — Череповец» в районе населенного пункта Никола – Корма, на 13-м км «Рыбинск – Глебово» (поворот на Глушицы), на 36-м км дороги «Новый Некоуз – Родионово — Пос.Октябрь» на пешеходном переходе в населенном пункте Воскресенское, на 2-м км Р-132 «Золотое кольцо» (в районе распределительного центра Х5 Group в Ярославле).

Комплексы фиксируют превышение установленной скорости, непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил пользования телефоном водителем.

Алла Чижова