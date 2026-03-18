В Свердловской области запустили новый цех по производству титановых заготовок

В Свердловской области на территории особой экономической зоны «Титановая долина» Исетский кузнечно-механический завод запустил новый цех по производству титановых заготовок. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Предприятие начало выпуск заготовок из титана и титановых сплавов. Продукция будет использоваться при изготовлении высокотехнологичной продукции, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса. После выхода на проектную мощность планируется производить до 22 тыс. изделий ежегодно.

Старт новому производству в формате видеоконференции дал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что запуск цеха демонстрирует эффективность инструментов государственной поддержки.

«Сегодня мы запустили не просто новое производство, а продемонстрировали, как работают инструменты развития экономики, которые применяет Правительство Российской Федерации. Один из таких инструментов — особые экономические зоны, позволяющие создавать современные промышленные площадки с готовой инфраструктурой и снижать издержки для инвесторов»,— отметил господин Новак.

Он отметил, что на территории ОЭЗ уже реализуются проекты с заявленными инвестициями свыше 114 млрд руб., создано более 6 тыс. рабочих мест, а совокупная выручка резидентов превысила 115 млрд руб., из которых более 15 млрд руб. пришлось на 2025 год.

Напомним, в декабре 2025 года в особой экономической зоне «Титановая долина» был запущен первый цех по выплавке титановых слитков, построенный Исетским кузнечномеханическим заводом. Общий объем инвестиций превысил 1,17млрд руб.

АО «Исетский кузнечно-механический завод» действует с 8 февраля 2017 года и зарегистрировано в Свердловской области. Компания специализируется на обработке металлов: ковке, прессовании, штамповке и изготовлении изделий методом порошковой металлургии. С июля 2021 года организацией руководит генеральный директор Алексей Миночкин.

