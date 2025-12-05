В «Титановой долине» запустили цех по выплавке титана за 1,17 млрд рублей

На площадке особой экономической зоны «Титановая долина» открыли новый цех по выплавке титановых слитков, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Проект, реализованный Исетским кузнечно-механическим заводом, обошелся более чем в 1,17 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Цех площадью около 5 тыс. кв. м оснащен всем необходимым для полного цикла производства титановых заготовок. Продукция нацелена на крупные промышленные предприятия. В настоящее время на площадке работают 36 специалистов. К началу 2026 года предприятие выйдет на полную мощность, увеличив количество рабочих мест до 115.

По словам губернатора Дениса Паслера, благодаря поддержке Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области строительство цеха завершили менее чем за два года. Для ускорения проекта резидента обеспечили необходимыми инженерными коммуникациями и логистической инфраструктурой.

Ранее «Ъ-Урал» писал что госкорпорация «Росатом» построит завод по производству композитных материалов на площадке ОЭЗ «Титановая долина» к 2032 году. Проект создаст более 500 рабочих мест.

АО «Исетский кузнечно-механический завод» — основан в 2017 году и специализируется на обработке металлов. Генеральный директор Алексей Миночкин руководит компанией с 2021 года. По данным сайта rusprofile, в 2024 году выручка АО «ИКМЗ» составила 1,59 млрд руб., увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль выросла в четыре раза — до 120,3 млн руб.

Полина Бабинцева