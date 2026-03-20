Железная дорога жизни

На данный момент в России закрыто восемь аэропортов на юге и в центральной части страны. Кроме того, едва ли не каждый день приостанавливается работа аэропортов в разных городах в зависимости от ситуации, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве — столицах высокотехнологичной медицинской помощи. Для тяжелобольных детей, которые едут на лечение в крупные федеральные центры, железнодорожный транспорт стал уже не просто альтернативой, а надежным и зачастую единственным решением. Для того чтобы помочь детям добраться в больницу, у РЖД действует особая благотворительная программа: любой пассажир может пожертвовать свои баллы, накопленные в системе лояльности, чтобы оплатить льготные билеты для детей и их сопровождающих. Беда только в том, что наши читатели привыкли жертвовать авиационные мили, а железнодорожные баллы — не привыкли.

С начала СВО в феврале 2022 года Росавиация закрыла аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. В других городах России вводятся временные ограничения полетов. Только в этом месяце не работали аэропорты Казани, Кирова, Краснодара, Геленджика, Калуги, Пензы, Самары, Ижевска и Перми. Московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский также временами ограничивают прием и вылет самолетов.

В такой ситуации тяжелобольным детям, которых направляют в крупные федеральные медицинские центры, стало весьма сложно добираться к месту лечения. Даже здоровому взрослому человеку нелегко находиться в аэропорту, дожидаясь возобновления рейсов, а ребенку в тяжелом состоянии — просто невозможно. Бывает так, что в больницу нужно прибыть срочно или к определенной дате, но из-за перебоев в авиасообщении четко планировать поездку проблематично.

А вот железные дороги в России работают бесперебойно. Сеть железных дорог охватывает все крупные города. Даже если ближайший аэропорт не работает, скорее всего, до нужного пункта назначения найдется железнодорожный маршрут.

С 2024 года Русфонд участвует в благотворительном проекте «Баллы доброты» в рамках программы лояльности «РЖД Бонус».

Наши читатели — пассажиры РЖД — могут подарить подопечным Русфонда свои баллы, накопленные за совершенные поездки. Эти баллы будут использованы на покупку льготных билетов тяжелобольным детям и их родителям либо иным сопровождающим к месту лечения или реабилитации и обратно.

В семьях, где тяжело болеет ребенок, все силы и средства уходят на лечение. Поэтому помощь в оплате проезда очень важна — это гарантия того, что ребенок вовремя доберется до клиники, а потом сможет благополучно вернуться домой.

Дорогие друзья, чтобы подарить баллы, нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте РЖД: найти там раздел «РЖД Бонус», заполнить форму обратной связи. Затем надо выбрать категорию «Благотворительность» и заполнить заявление. А потом отправить письмо вместе с заявлением. «Баллы доброты» будут зачислены на счет Русфонда в течение 14 рабочих дней. Размер пожертвования не ограничен.

Любой пассажир может совершить важное доброе дело — спасти жизнь ребенка, помогая ему добраться к месту лечения.

Сделайте это, пожалуйста.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда