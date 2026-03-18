Бывшего бельгийского дипломата будут судить по делу об убийстве Патриса Лумумбы

Брюссельский суд первой инстанции разрешил привлечь к суду бывшего дипломата Этьена Давиньона по делу об убийстве первого премьер-министра независимой Республики Конго Патриса Лумумбы в 1961 году. Об этом сообщают The Guardian и BBC. Судебный процесс может начаться в январе 2027 года.

В июне 1960 года Патрис Лумумба возглавил первое независимое правительство Республики Конго (сейчас Демократическая Республика Конго), которая до того была бельгийской колонией. В сентябре того же года в результате заговора, в котором участвовали бельгийские политики, он был отстранен от власти и вывезен в Катангу, где в январе 1961 года его убили. Ранее Бельгия признала свою моральную ответственность за убийство Патриса Лумумбы и принесла извинения народу Конго.

93-летний Этьен Давиньон в 1961 году был дипломатом-стажером, он единственный остающийся в живых на данный момент из десяти бельгийцев, иск к которым в 2011 году подала семья Лумумбы. Она обвиняет бельгийских полицейских, политиков и чиновников в причастности к похищению, убийству и военным преступлениям. В июне 2025-го бельгийская прокуратура передала дело господина Давиньона в суд. Теперь суд постановил, что в его отношении должно начаться судебное разбирательство. При этом он еще может подать апелляцию на это решение.

Семья Патриса Лумумбы и ее юристы приветствовали решение о привлечении Этьена Давиньона к суду, заявив, что это создает исторический прецедент в расследовании преступлений, совершенных в период европейского колониального господства.

Яна Рождественская