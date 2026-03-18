Экспатов просят вернуться

Объединенные Арабские Эмираты хотят закрепить за уехавшими экспатами статус налоговых резидентов. Иностранцам также могут разрешить проводить больше времени вне страны, пишет Financial Times. Так Абу-Даби надеется вернуть инвесторов и сотрудников международных компаний, покинувших ОАЭ из-за войны в Иране. Смогут ли российские предприниматели воспользоваться этими послаблениями?

По разным оценкам, в Объединенных Арабских Эмиратах в семь-восемь раз больше мигрантов, чем местных жителей. Дубай — это нулевая ставка подоходного налога, до некоторых пор имидж абсолютно безопасного места и, как следствие, избыток капитала. Теперь же многие компании отъезд в связи с атаками Ирана зачтут за форс-мажорные обстоятельства, утверждает Financial Times.

В ОАЭ три критерия налогового резидентства, и для самых состоятельных иностранцев даже не надо будет смягчать правила, уверен юрист налоговой практики компании NSV Consulting Герман Ковешников:

«Для получения налогового резидентства необходимо пробыть в стране 183 дня, 90 — при наличии Emirates ID и работы в сфере недвижимости. Есть третий критерий — "центр жизненных интересов", который не требует нахождения в ОАЭ даже трех месяцев.

Прежде всего мы говорим о каких-то льготах в отношении состоятельных экспатов. Подтвердить свое налоговое резидентство при наличии большого количества активов в Эмиратах по третьему критерию они могли бы и так. Второй момент связан с непосредственным подсчетом количества дней. Можно предположить, что правило будет сформулировано так, что если вы находились за пределами страны вследствие каких-то исключительных обстоятельств, то эти дни власти будут готовы засчитать».

Но вопрос в том, будут ли учитывать послабления для резидентов ОАЭ другие страны, подчеркнул генеральный секретарь Российского совета предпринимателей в Дубае и северных эмиратах Сергей Токарев:

«Мы пытались разобраться и не нашли прямых отсылок на какие-то новые законодательные акты. И если человек признан резидентом в ОАЭ, то это не означает, что он не признан таковым, например, в России. Как скажется на решении той страны, откуда бизнесмен родом, то, что Арабские Эмираты что-то смягчат в индивидуальном порядке, мы пока не можем понять».

В прошлом году Москва и Абу-Даби договорились об устранении двойного налогообложения. И с 1 января 2026-го экспаты направляют в бюджет РФ только 10% от банковских доходов, дивидендов и роялти. И без статуса налогового резидента Арабских Эмиратов россияне будут платить намного больше, заметил директор офиса в Дубае компании Nikoliers Андрей Косарев:

«Они рискуют вернуть себе статус налогового резидента РФ и тогда будут вынуждены будут декларировать доходы вне России, платить с них налоги в бюджет, вновь подавать отчетность о зарубежных счетах и так далее. Чтобы избежать этого, придется по возможности стараться проводить больше времени в третьих странах или как можно скорее вернуться в Эмираты по мере стабилизации обстановки».

По данным российского МИД, в ОАЭ постоянно проживают примерно 150 тыс. россиян. Как рассказал “Ъ FM” глава Российского совета предпринимателей в Дубае Сергей Токарев, из бизнесменов страну покинули единицы, и то скорее по личным обстоятельствам, а не напрямую из-за атак со стороны Ирана:

«Кто-то в Китай улетел, у кого-то там бизнес-производство стоит. Некоторые наши предприниматели отправили домой семьи. Я знаю пять-шесть таких случаев. Определенная тревожность у некоторых есть. Да, мы слышим работу ПВО, но какого-то массового исхода не заметно, не считая, может быть, тех историй, когда бизнес закрывается. Как известно, американские банки здесь прекращают работу своих отделений. Вместе с тем американцев в Дубае осталось тоже много».

Власти ОАЭ уже разрешили вернуться в страну резидентам с истекшим после 28 февраля ВНЖ. Их не будут штрафовать, и они смогут въехать без необходимости оформлять новую визу. Особый режим действует до конца марта.

Александра Абанькова, Никита Путятин, Владислав Викторов