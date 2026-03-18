Экспатов просят вернуться
Какие условия ОАЭ предлагает иностранным инвесторам
Объединенные Арабские Эмираты хотят закрепить за уехавшими экспатами статус налоговых резидентов. Иностранцам также могут разрешить проводить больше времени вне страны, пишет Financial Times. Так Абу-Даби надеется вернуть инвесторов и сотрудников международных компаний, покинувших ОАЭ из-за войны в Иране. Смогут ли российские предприниматели воспользоваться этими послаблениями?
Фото: Stringer / Anadolu / Getty Images
По разным оценкам, в Объединенных Арабских Эмиратах в семь-восемь раз больше мигрантов, чем местных жителей. Дубай — это нулевая ставка подоходного налога, до некоторых пор имидж абсолютно безопасного места и, как следствие, избыток капитала. Теперь же многие компании отъезд в связи с атаками Ирана зачтут за форс-мажорные обстоятельства, утверждает Financial Times.
В ОАЭ три критерия налогового резидентства, и для самых состоятельных иностранцев даже не надо будет смягчать правила, уверен юрист налоговой практики компании NSV Consulting Герман Ковешников:
«Для получения налогового резидентства необходимо пробыть в стране 183 дня, 90 — при наличии Emirates ID и работы в сфере недвижимости. Есть третий критерий — "центр жизненных интересов", который не требует нахождения в ОАЭ даже трех месяцев.
Прежде всего мы говорим о каких-то льготах в отношении состоятельных экспатов. Подтвердить свое налоговое резидентство при наличии большого количества активов в Эмиратах по третьему критерию они могли бы и так. Второй момент связан с непосредственным подсчетом количества дней. Можно предположить, что правило будет сформулировано так, что если вы находились за пределами страны вследствие каких-то исключительных обстоятельств, то эти дни власти будут готовы засчитать».
Но вопрос в том, будут ли учитывать послабления для резидентов ОАЭ другие страны, подчеркнул генеральный секретарь Российского совета предпринимателей в Дубае и северных эмиратах Сергей Токарев:
«Мы пытались разобраться и не нашли прямых отсылок на какие-то новые законодательные акты. И если человек признан резидентом в ОАЭ, то это не означает, что он не признан таковым, например, в России. Как скажется на решении той страны, откуда бизнесмен родом, то, что Арабские Эмираты что-то смягчат в индивидуальном порядке, мы пока не можем понять».
В прошлом году Москва и Абу-Даби договорились об устранении двойного налогообложения. И с 1 января 2026-го экспаты направляют в бюджет РФ только 10% от банковских доходов, дивидендов и роялти. И без статуса налогового резидента Арабских Эмиратов россияне будут платить намного больше, заметил директор офиса в Дубае компании Nikoliers Андрей Косарев:
«Они рискуют вернуть себе статус налогового резидента РФ и тогда будут вынуждены будут декларировать доходы вне России, платить с них налоги в бюджет, вновь подавать отчетность о зарубежных счетах и так далее. Чтобы избежать этого, придется по возможности стараться проводить больше времени в третьих странах или как можно скорее вернуться в Эмираты по мере стабилизации обстановки».
По данным российского МИД, в ОАЭ постоянно проживают примерно 150 тыс. россиян. Как рассказал “Ъ FM” глава Российского совета предпринимателей в Дубае Сергей Токарев, из бизнесменов страну покинули единицы, и то скорее по личным обстоятельствам, а не напрямую из-за атак со стороны Ирана:
«Кто-то в Китай улетел, у кого-то там бизнес-производство стоит. Некоторые наши предприниматели отправили домой семьи. Я знаю пять-шесть таких случаев. Определенная тревожность у некоторых есть. Да, мы слышим работу ПВО, но какого-то массового исхода не заметно, не считая, может быть, тех историй, когда бизнес закрывается. Как известно, американские банки здесь прекращают работу своих отделений. Вместе с тем американцев в Дубае осталось тоже много».
Власти ОАЭ уже разрешили вернуться в страну резидентам с истекшим после 28 февраля ВНЖ. Их не будут штрафовать, и они смогут въехать без необходимости оформлять новую визу. Особый режим действует до конца марта.