Алюминий под огнем

«Русал» (MOEX: RUAL), сокративший в 2025 году EBITDA на 29,5% и получивший убыток, должен улучшить показатели при сохранении цен на алюминий выше $3,3 тыс. за тонну. Котировки обновили максимумы с 2022 года из-за перебоев с поставками из стран Персидского залива и в случае затяжного конфликта могут превысить $4 тыс. за тонну. Дополнительным положительным фактором станет прогнозируемое ослабление рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Русал» в 2026 году значительно улучшит свое финансовое положение при сохранении стоимости алюминия выше $3,3 тыс. за тонну, говорится в обзоре «Велес Капитала». Там отмечается, что компания оказалась бенефициаром боевых действий на Ближнем Востоке, так как перебои в поставках алюминия из стран Персидского залива вызвали рост цен и спроса на российский металл.

В начале марта стоимость трехмесячного контракта на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) превысила $3,44 тыс. за тонну, обновив максимум с 2022 года.

На 17 марта котировки находятся на уровне $3,39 тыс. за тонну. В SberCIB отметили, что, если конфликт быстро завершится, цены могут начать снижаться с апреля, если затянется — возможен рост до $4 тыс. за тонну и выше. Дополнительным драйвером может стать ослабление рубля: к концу 2026 года в SberCIB ожидают курс 90 руб./$. В «Вектор Капитале» добавляют, что может увеличиться премия за поставку алюминия.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия вне Китая. В 2025 году на долю компании приходилось около 5,3% мирового производства металла и 4,7% производства глинозема. Более 56,8% «Русала» владеет En+, где 35% голосующих акций контролирует Олег Дерипаска, 22,25% принадлежит «СУАЛ Партнерс».

По итогам 2025 года «Русал» увеличил выручку на 22,6%, до $14,81 млрд, но сократил EBITDA на 29,5% год к году, до $1,05 млрд, и получил убыток в размере $455 млн против прибыли годом ранее, сообщила компания 18 марта. Результат по EBITDA оказался худшим с 2023 года, убыток — максимальным с 2013 года. В «Русале» отметили, что в 2025 году рост средней цены реализации был нивелирован увеличением себестоимости продаж из-за роста цен на сырье, увеличения тарифа на электроэнергию и укрепления рубля. При этом средняя премия к цене алюминия LME упала на 51,6%.

В «Велес Капитал» указывают, что положительное влияние должны оказать и усилия «Русала» по расширению собственных глиноземных мощностей. После утраты доступа к Николаевскому заводу на Украине и предприятию Queensland Alumina в Австралии в 2022 году «Русал» приобрел 30% в китайском Hebei Wenfeng New Materials и 26% в индийском Pioneer Aluminium Industries Limited (PAIL). Долю в PAIL компания планирует довести до 50%.

По оценкам «Велес Капитала», за счет этих сделок в 2027 году «Русал» сможет выпустить около 7,7 млн тонн глинозема, что должно соответствовать потребностям в этом сырье с учетом анонсированного сокращения производства алюминия до около 3,7 млн тонн.

Но если алюминиевые заводы «Русала» заработают на полную мощность (4,2 млн тонн в год), потребность в глиноземе вырастет до 8,8 млн тонн в год, потому аналитики допускают приобретение новых сырьевых активов «Русалом» в следующие годы.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что рост выручки и EBITDA «Русала» в 2026 году почти гарантирован, но чистая прибыль может пострадать из-за валютной структуры долга. Как сообщила компания, в 2025 году жесткая денежно-кредитная политика привела к росту расходов по кредитам и облигационным займам на 71,3%, до $697 млн. Как отмечают в «Велес Капитале», во второй половине 2025 года уплаченные проценты в размере $383 млн превысили EBITDA «Русала» в $305 млн. Таким образом, при стоимости алюминия ниже $2,7 тыс. за тонну операционные доходы перестают покрывать обслуживание долга, сказано в обзоре аналитиков.

Как отметил «Русал», в 2025 году потребление первичного алюминия выросло на 2,3%, до 74,3 млн тонн. В 2024 году спрос рос быстрее — на 3,1%. Тем не менее, указывают в компании, потребление остается устойчивым в том числе за счет развития зеленых секторов. Так, в Китае в 2025 году спрос на алюминий вырос на 3,4%, до 46,5 млн тонн, за счет государственных мер стимулирования, секторов электромобилей и солнечной энергетики. В остальном мире потребление алюминия выросло на 1,4%, до 27,8 млн тонн.

Для «Русала» крупнейшим рынком в 2025 году стал Китай: выручка от продажи покупателям в КНР год к году увеличилась в 1,4 раза, до $5,17 млрд, следует из отчетности компании. На второе место с первого опустилась Россия, обеспечив $3,85 млрд выручки, на 3,2% больше, чем годом ранее. Продажи покупателям в Южной Корее выросли в 1,4 раза, до $1,19 млрд, что соответствует третьему месту.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова