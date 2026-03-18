Бывший депутат ушел в минус

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества бывшего заместителя председателя Краснодарской городской думы Виктора Тимофеева. В казну отошли 81 объект недвижимости (расположены в Краснодарском крае), 36 земельных участков и 7 транспортных средств, а также компании, входящие в группу «Кубаньгрузсервис» (КГС), в том числе ООО «КГС-Мол», владелец перевалочных мощностей в порту Темрюк. Стоимость имущества оценивается в сумму около 10 млрд руб.

Фото: телеграм-канал Тимофеев Виктор

Ленинский райсуд Краснодара 18 марта вынес решение об обращении в доход РФ активов Виктора Тимофеева, который с 2010 по 2018 год занимал должность зампреда гордумы Краснодара («Единая Россия»), а с сентября 2025 по февраль 2026 года был рядовым депутатом, но уже от партии «Новые люди».

По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, государству отошли активы экс-депутата и его близких стоимостью 10 млрд руб.

Иск Генпрокуратуры был подан в суд 13 февраля текущего года в соответствии с законом «О контроле за соответствием расходов и доходов лиц, замещающих государственные должности». По данным надзора, Виктор Тимофеев получал коррупционные доходы и направлял их на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости и покупку активов, которые распределял среди своих родственников и подконтрольных лиц.

Незаконное обогащение Виктора Тимофеева, по данным прокуратуры, стало возможным благодаря его должностным полномочиям в городской думе Краснодара, куда он впервые был избран в 2005 году.

Суд признал, что Виктор Тимофеев, пользуясь административным ресурсом и политическим влиянием, лоббировал интересы подконтрольных ему организаций.

В частности, Виктор Тимофеев обеспечивал заключение муниципальных контрактов на перевозку детей школьными автобусами с компанией «Кубаньгрузсервис», принадлежавшей его отцу. При этом подведомственные администрации Краснодара учреждения на протяжении более 15 лет безвозмездно передавали КГС муниципальные автобусы. С 2011 по 2025 год подконтрольные Виктору Тимофееву организации получили муниципальные подряды более чем на 5 млрд руб. По данным контролирующих служб, при перевозке детей зачастую нарушались нормы безопасности.

Виктор Тимофеев сложил депутатские полномочия 26 февраля, сообщив в своем Telegram-канале, что ему «не в чем себя упрекнуть» перед жителями Краснодара. Экс-депутат не признал требований Генпрокуратуры. Он настаивает на том, что не мог нарушать антикоррупционные нормы, так как не имел отношения к группе компаний КГС до 2020 года, когда получил активы по наследству после смерти отца. КГС — заметный участник рынка юга России. Помимо головной компании «Кубаньгрузсервис», специализирующейся на перевозках автотранспортом, в группу входят ООО «КГС-Автоцентр» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) и ООО «КГС-Мол», владелец перевалочного комплекса в порту Темрюк.

Анна Перова, Краснодар