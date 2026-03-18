Московская область запретит продажу бензина несовершеннолетним

Подмосковные власти готовят закон, запрещающий продажу моторного топлива несовершеннолетним, заявил зампред Мособлдумы Олег Рожнов в среду, 18 марта. Документ подготовлен для сокращения аварийности по вине водителей питбайков — спортивных мини-мотоциклов, предназначенных для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они продаются как спортинвентарь, не имеют документов, не регистрируются в ГИБДД и не считаются транспортным средством. В последние годы питбайки набирают популярность у подростков. Отдельной статистики по таким мотоциклам не ведется, но по итогам 2025 года в РФ произошло 1,9 тыс. ДТП (прирост 4% год к году) с участием детей за рулем мототранспорта и мопедов, в связи с чем власти уже бьют тревогу.

Выступая на круглом столе по теме питбайков, Олег Рожнов отметил, что запрет продажи топлива для подростков уже принят в других регионах, в том числе в Татарстане, Чувашии и Пензенской области. В ряде субъектов топливо продают 16-летним при предъявлении прав категории А или М. Замглавы УГИБДД по Московской области Владимир Севостьянов инициативу поддержал. Он также напомнил, что в отношении граждан, допускающих езду несовершеннолетних детей на питбайках, можно применить ст. 5.35 КоАП («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», штраф до 2 тыс. руб.), но санкции по ней надо усиливать. Господин Севостьянов предложил ввести отдельный состав — невыполнение обязанностей родителей, которые не обучают детей ПДД, с введением повышенного штрафа в размере 5–10 тыс. руб. Глава подмосковного минтранса Марат Сибатулин также предложил ввести конфискацию питбайков в отдельных случаях.

Выступавший на круглом столе зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев (ЕР) напомнил, что уже подготовлен проект федерального закона о запрете розничной продажи мотоциклов и двухколесных устройств с двигателем гражданам без водительских прав соответствующей категории. Кроме того, сказал он, есть проект «дорожной карты» по остальным мероприятиям, среди которых введение единого запрета продажи топлива для детей, разработка стандарта для мотоциклов, а также закрепление в ПДД запрета выезжать на дороги транспорту без номеров (питбайкам в том числе). Конкретный статус этих инициатив господин Толмачев не уточнил.

Иван Буранов