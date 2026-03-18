Луговой прокомментировал исключение Свинцова из ЛДПР афоризмом про фонтан

Депутат Государственной думы и замруководителя ЛДПР Андрей Луговой предложил афоризм Козьмы Пруткова про фонтан, который надо заткнуть, в качестве политической эпитафии для исключенного сегодня из партии коллеги — Андрея Свинцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Луговой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«"Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану", – лучшая политическая эпитафия депутату Андрею Свинцову от Козьмы Пруткова», — написал господин Луговой в Telegram-канале.

Он также написал, что ЛДПР «воочию убедилась, что много лет работать в тени Владимира Жириновского недостаточно, чтобы достойно занять его место в Госдуме».

«Сегодня этому "фонтану" "дали отдохнуть"»,— резюмировал Андрей Луговой.

Сегодня президиум Высшего совета ЛДПР исключил Андрея Свинцова из партии в связи «с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений».

Общаясь с журналистами, он напомнил, что проработал в ЛДПР 25 лет. Он стал депутатом Государственной думы в июне 2022 года. Ему перешел мандат скончавшегося экс-руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.

Степан Мельчаков