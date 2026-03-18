Журналисты CBS News провели забастовку

Журналисты и другие сотрудники CBS News — новостной службы телеканала CBS — провели 24-часовую забастовку, сообщает The Guardian. Работники требуют повышения зарплаты и защиты рабочих мест. Забастовка началась в 6 утра по североамериканскому восточному времени (13:00 по Москве) 17 марта и закончилась через 24 часа, в 6 утра 18 марта.

Забастовку организовала Восточная гильдия сценаристов — профсоюз сценаристов, журналистов и других авторов на Восточном побережье США. При этом в ней приняли участие журналисты CBS News из разных частей США, в том числе из Нью-Йорка и Сан-Франциско.

В 2024 году медиакорпорация Skydance, которую возглавляет Дэвид Эллисон, сын близкого к президенту США Дональду Трампу бизнесмена Ларри Эллисона, купила своего конкурента компанию Paramount, в которую входит CBS News. Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал CBS News и даже подал на нее в суд. В октябре 2025 года главным редактором новостной службыстала сторонница господина Трампа Бари Вайсс.

Контракт между руководством телеканала и журналистами истек 9 марта. Как заявили в профсоюзе, новый контракт, предложенный руководством, существенно ухудшал условия труда. В итоге большинство членов профсоюза высказались за забастовку. В пресс-службе CBS News заявили, что продолжают переговоры с работниками и надеются быстро прийти к соглашению.

Яна Рождественская