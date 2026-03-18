Захарова: Россия рассчитывает, что Армения исполнит обязательства в ЕАЭС

Россия рассчитывает, что власти Армении будут исполнять обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на интеграцию в Евросоюз, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что одновременное участие в европейском и российском интеграционных проектах невозможно, так как это противоречит законам экономики и здравому смыслу.

«Надеемся, что армянское руководство, которое не раз обещало нам не прекращать сотрудничество в рамках ЕАЭС и не создавать препятствий для российского бизнеса, продолжит четко соблюдать свои обязательства, либо конкретизирует свою позицию, на что имеет право»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Армения в 2025 году приняла закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Никол Пашинян неоднократно говорил, что в случае вступления в объединение стране придется выйти из ЕАЭС, но пока необходимости делать этот выбор нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Армения не может перейти на стандарты ЕС, не выходя перед этим из ЕАЭС.

Лусине Баласян