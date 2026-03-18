«Компания все-таки не отступает и не сокращает свои программы»

Рынок акций в России в целом стабилен, но есть негативные тенденции. Так, в лидерах снижения 18 марта был «Русал», бумаги которого в моменте падали более чем на 2%. Это произошло на фоне выхода отчетности компании за 2025 год. Ситуацию в рамках программы «Деньги и биржи» обсудили экономические обозреватели “Ъ FM” Олег Богданов и Константин Максимов.

Олег Богданов: Костя, добрый вечер. Начнем с «Русала», с их отчетности. Я бы, как всегда, поговорил сперва о позитивных тенденциях. Вот пару моментов, которые ты заметил в отчете компании за 2025 год?

Константин Максимов: Давай начнем с позитивных, потом будем сравнивать. Стоит отметить, что компания все-таки не снижает свои капитальные вложения, инвестиции в долгосрочное развитие. И это, мягко говоря, непросто в нынешних условиях. Просто можем поставить точку здесь. Есть долгоиграющий, как его называют, процесс экологической модернизации заводов. И это очень серьезный и дорогостоящий проект. К счастью, компания от этого не отступает и не сокращает эти программы.

Плюс также в том, что по итогам года, несмотря на все проблемы, о которых мы тоже с тобой сейчас поговорим, снижение выпуска всего-то меньше 2% год к году. То есть, наверное, правильнее сравнивать отчетную ситуацию этого периода и прошлого периода. Кроме того, инвесторы в конечном итоге будут также смотреть на чистые денежные средства от операционной деятельности. Их объем — почти $1,7 млрд, немало.

О.Б.: Я, кстати, на цифры смотрю и вижу, что чистый убыток составил $455 млн. С другой стороны, так сказать, потери от курсовой разницы — $431. Практически один в один. То есть за счет укрепления рубля «Русал» потерял $455 млн. Но еще один момент — процентные платежи по кредитам выросли на 73%. То есть это, скорее, результат высокой ключевой ставки.

К.М.: Деньги, которые приходится занимать, привлекать на развитие, идут в рублях, еще и по действующим ставкам.

О.Б.: Да, понятно. Себестоимость — плюс 32%, это инфляционный фактор для «Русала». Хотелось бы и о текущих тенденциях поговорить. Все-таки сейчас мы столкнулись с тем, что и рубль потихоньку за последние пару недель сдал позиции, и ключевая ставка у нас снижается, судя по всему, и ЦБ продолжит ее снижать. С другой стороны, цены на алюминий близки к рекордам, примерно $3,4 тыс. за тонну. Вроде бы ситуация для «Русала» лучше становится.

К.М.: Здесь сложно сказать однозначно, потому что при этих перспективах, которые ты описываешь, есть ведь и затраты на сырье. Они росли опережающими темпами практически весь прошлый год, в том числе и из-за крепкого рубля. Средние цены реализации и то, что поставки вынуждены быть в большей степени ориентированными на азиатский рынок, а не на привычный Запад, например, через Лондонскую биржу и прочее, — это тоже серьезные факторы.

Кстати, надо бы еще отметить и такой позитив, который, скорее, больше отраслевой, нежели чисто финансовый. В отчетности видно, что «Русалу», несмотря на всю проблематичность логистики на восточном направлении, складские запасы получилось разгрузить. Отсюда, кстати говоря, рост выручки на 22%. Но как в дальнейшем сложится ценовой баланс и чем это в итоге финансово откликнется для компании, сказать пока невозможно. Надо либо какие-то промежуточные итоги смотреть, либо уже ждать следующего отчетного периода, потому что это даже не гадание на картах, а попытка ткнуть в какую-то точку в непонятном будущем на графике.

О.Б.: Понятно, что геополитическую ситуацию мы никак не регулируем и на нее никак повлиять не можем. Сегодня, тем более стало известно, что Ормузский пролив вообще полностью перекрыт. А вот на другие факторы можно влиять. Я имею в виду ключевую ставку и российский рубль. Если это все войдет в норму, думаю, этого будет достаточно для компании «Русал», чтобы, так сказать, чувствовать себя нормально.

К.М.: Тенденции, которые мы наблюдаем и про которые говорим, вроде снижения, ослабления российского рубля и смягчения денежно-кредитной политики, о которой ЦБ говорил и на прошлом заседании (полагаю, что скажет и в этот раз) — эти поддерживающие факторы в руках у нашего финансового руководства. И надеемся, что это будет стимулирующим шагом.