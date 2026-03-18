На Ставрополье возбудили дело из-за неуплаты 8 млн рублей таможенных сборов

В Минераловодском округе направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 56-летнего местного предпринимателя, обвиняемого в неуплате таможенных сборов (ч. 1 ст. 194 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, руководитель коммерческой организации на протяжении трех лет, до ноября 2024 года, предоставлял органам заведомо ложную информацию о цене ввозимой на территорию Евразийского экономического союза продукции. Сумму невыплаченных таможенных сборов оценили в более чем 8 млн руб.

Константин Соловьев