На Ставрополье возбудили дело из-за неуплаты 8 млн рублей таможенных сборов
В Минераловодском округе направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 56-летнего местного предпринимателя, обвиняемого в неуплате таможенных сборов (ч. 1 ст. 194 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Согласно материалам следствия, руководитель коммерческой организации на протяжении трех лет, до ноября 2024 года, предоставлял органам заведомо ложную информацию о цене ввозимой на территорию Евразийского экономического союза продукции. Сумму невыплаченных таможенных сборов оценили в более чем 8 млн руб.