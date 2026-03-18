Количество преступлений в Мурманской области сократилось на 26% с начала года

За два месяца в Мурманской области зарегистрировали 1265 фактов преступлений. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на статистику полиции.

За январь и февраль положительная динамика выявлена во всех ключевых категориях правонарушений. Почти на 30% меньше случаев мошенничества произошло за это время, число IT-преступлений сократилось на 41,8%. Доля таких деяний в общем объеме преступлений упала с 45% до 35,5%.

«Ъ Северо-Запад» ранее писал, что жители Калининградской области за последнюю неделю февраля отдали мошенникам свыше 32 млн рублей.

Татьяна Титаева