Количество преступлений в Мурманской области сократилось на 26% с начала года
За два месяца в Мурманской области зарегистрировали 1265 фактов преступлений. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на статистику полиции.
За январь и февраль положительная динамика выявлена во всех ключевых категориях правонарушений. Почти на 30% меньше случаев мошенничества произошло за это время, число IT-преступлений сократилось на 41,8%. Доля таких деяний в общем объеме преступлений упала с 45% до 35,5%.
