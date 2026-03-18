«Иран затмил собой все»

Дональд Трамп не уйдет в сторону: по данным газеты Politico, президент США по-прежнему намерен добиваться мира между Москвой и Киевом. При этом главная цель Белого дома — разрушить стратегический союз РФ и КНР. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о недобрых предчувствиях относительно дальнейших перспектив переговорного процесса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что прорыва на украинском направлении в ближайшее время ждать точно не стоит.

Газета Politico, видимо, решила опровергнуть тезис о том, что на фоне войны на Ближнем Востоке мирный процесс по Украине окончательно застопорился. Издание считает, что это не так. Консультации на самом деле продолжаются. Более того, некие источники в окружении Дональда Трампа выдали журналистам его секретный план.

Оказывается, Америка всерьез намерена добиваться мира, в первую очередь для того, чтобы вывести Россию из-под китайского влияния. После заключения сделки Вашингтон планирует развивать торговлю с РФ, чтобы та на деле ощутила, насколько выгодно иметь хорошие отношения с США. В таком случае она, конечно, отойдет от Китая.

Никакой сенсации здесь нет. Подобные откровения периодически звучат из разных уст. В частности, и сам Трамп говорил, что хочет торговать с Москвой, а не воевать. Между тем российская сторона неоднократно указывала на то, что партнеры всячески тормозят диалог по нормализации отношений двух стран, пытаясь увязать все это с ситуацией на Украине. В Кремле не раз подчеркивали, что эти два процесса должны идти параллельно. Конфликт — это одно, а двусторонние отношения с США — другое. Но так получается, что они пересеклись.

Между тем Владимир Зеленский, комментируя ту же самую тему, сообщил, что у него плохие, недобрые предчувствия. Америка вплотную занята Ираном, который затмил собой все. Тем не менее переговорные группы, оказывается, общаются чуть ли не каждый день, и спецпредставители Дональда Трампа в этом процессе активно задействованы. Впрочем, это неудивительно, так как сейчас работы особой у них нет. Мирить некого, идет война. Тогда возникает естественный вопрос: если диалог идет, почему нет результата? Какой тогда смысл так плотно общаться? Или это просто попытка выдать желаемое за действительное?

Как бы то ни было, тезис о переманивании России на сторону США против Китая выглядит, скажем мягко, несерьезно.

В Москве и так активно поддерживают идею восстановления полноценной торговли с США. Хотя нужно признать, что, согласно данным статистики, она и в лучшие-то годы никогда не находилась на высоком уровне. Америка всегда защищает свой рынок, особенно от российского сырьевого экспорта. Но с чем можно согласиться в полной мере, так это с тем, что пока идет война с Ираном, никакие договоренности по остальным направлениям невозможны.

В этом с Зеленским трудно поспорить. Что касается того, уйдет ли Трамп в сторону, отказавшись от посредничества в заключении мирной сделки между Москвой и Киевом, это также напрямую зависит от успеха или неуспеха военной кампании на Ближнем Востоке. Так что мир замер в ожидании.

Дмитрий Дризе