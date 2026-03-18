Каждый больной сотрудник обходится бизнесу в сотни тысяч рублей. По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, из-за хронических и инфекционных заболеваний работники ежедневно теряют до двух часов продуктивного времени. А общие потери компаний от снижения работоспособности персонала эксперты оценивают почти в 10 трлн руб. в год.

“Ъ FM” спросил работодателей, как они реагируют на сотрудников, которые часто болеют:

Директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «В качестве ответа приведу историю, которую рассказал мне мой вождь и учитель, ныне, к сожалению, покойный Патрик Хельманн. Это был, по-моему, 2000 год. Я достаточно быстро сделал карьеру в его компании, а потом на фоне эмоционально-психологических перегрузок заболел. Прихожу на свое рабочее место после выздоровления, и он мне говорит: "Теперь ты будешь на две позиции ниже". И на все мои вопли и возмущения он ответил гениальной фразой, которую я запомнил на всю жизнь: "Если ты не умеешь заботиться о своем здоровье, как ты будешь заботиться о моем бизнесе?" После этого я стал щепетильно и внимательно относиться к поддержанию своего биологического "скафандра", чтобы это никоим образом не влияло на бизнес». Генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова: «Есть сотрудники, которые продолжают удаленно работать, будучи на больничном, а есть те, кто болеет раз за разом. Они подставляют не меня лично, а коллег, которым приходится делать больше. И коллектив таких людей начинает выживать, потому что им приходится выполнять задачи и за себя, и за того парня». Генеральный директор компании Oxygen Павел Кулаков: «Регулярные болезни сотрудников негативно сказываются на процессе: летят сроки проектов, страдает поддержка систем, срываются срочные задачи. Кроме того, на человека, который часто берет больничный, невозможно рассчитывать в долгосрочной перспективе. Ты не понимаешь, стоит ли вкладываться в его профессиональный рост, обучение, можно ли доверить ему что-то ответственное. Мы, например, компенсируем часть расходов на фитнес. В целом работодатели сейчас стараются культивировать инвестиции в здоровье, а не в лечение».

Еще одна крупная статья расходов для бизнеса — вредные привычки персонала. По данным Минздрава, только из-за перекуров компании ежегодно теряют более 440 млрд руб. При этом связанные с ними хронические заболевания приводят к ранней смертности трудоспособного населения. По оценкам ведомства, из-за этого экономика недополучает до 5% ВВП.

Андрей Дубков