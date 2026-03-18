Внебиржевой курс доллара превысил 84 рубля впервые с сентября

Курс доллара на внебиржевом рынке достиг 84,55 рубля, следует из данных Investing.com. По данным на 17:00 курс доллара рос на 2,18%. В последний раз внебиржевой курс американской валюты достигал такого значения 12 сентября 2025 года.

По оценкам опрошенных «Ъ» экспертов, до конца марта курс доллара может вырасти до 85 руб. Аналитики связывают это с ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки на заседании Центробанка 20 марта. Минэкономики России прогнозирует, что средний курс доллара в 2026 году составит от 92,2 руб. до 94,8 руб.