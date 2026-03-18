В АПК Ростовской области используют более 13 тысяч комбайнов

Власти Ростовской области встретились с аграриями и руководством «Ростсельмаша» для обсуждения развития агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Участники осмотрели продукцию предприятия, включая новый комбайн Т500, а также производственные цеха — агрегатную сборку и автоматизированную окрасочную линию. По данным, озвученным на встрече, 80% хозяйств региона эксплуатируют свыше 10 тыс. машин «Ростсельмаша». Всего в агропромышленном комплексе области работает 13 тыс. комбайнов и около 28 тыс. тракторов.

«В ходе диалога аграрии честно делились мнением: говорили не только о плюсах, но и о проблемах. Звучали вопросы по качеству техники, доступности запасных частей, стоимости зерноуборочных комбайнов и тракторов и работе сервисной службы», — написал господин Слюсарь.

Кроме того, губернатор отметил сложную ситуацию в агропромышленном комплексе. «Бизнес должен быть рентабельным, но выстоять и укрепиться мы можем только вместе», — заявил он.

