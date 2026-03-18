Более 30 км федеральных трасс расширят на Ставрополье в 2026 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился в Москве с главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Они обсудили развитие федеральной, региональной и местной дорожной сети края в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба главы региона.

Роман Новиков отметил успехи совместной работы Росавтодора, правительства Ставрополья и Госавтоинспекции по повышению безопасности на дорогах. Регион добился снижения аварийности на федеральной сети: количество ДТП уменьшилось на 10,8%, пострадавших — на 12,2%, погибших — на 23,8% по итогам 2025 года по сравнению с 2024-м. Новиков подчеркнул, что такой результат создает основу для дальнейших улучшений через грамотные дорожные ремонты.

В 2026 году дорожники расширят более 30 км наиболее загруженных федеральных трасс до четырех полос. Работы затронут участки Р-217 «Кавказ» на подъезде к Ставрополю (Татарка — Надежда, 43–55-й км, 12 км), Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь (Ипатово — Светлоград, 11 км) и А-165 Лермонтов — Черкесск (Винсады — Шести, 0–13-й км). На трассе «Кавказ» ежедневно проезжает 20 тыс. машин, что вызывает заторы в часы пик; после ремонта пропускная способность вырастет до 30 тыс. автомобилей в сутки. Дорожники уже укладывают новую одежду, ставят осевые ограждения, 8 светофоров и 14 остановок с павильонами и тротуарами.

В Ипатовском округе на Р-216 укрепляют полотно геотекстилем, устраивают трехслойный асфальтобетон. На А-165 обновят 40 примыканий, 8 км ограждений, знаки, термопластиковую разметку и 15 остановок для жителей Винсадов, Шести и Новоблагодарного; аналогичные работы завершили на соседнем 14-км участке до Суворовской в конце 2025-го. Кроме того, отремонтируют два 145-метровых моста через Кубань на 229-м км Р-217 у Невинномысска.

Владимир Владимиров и Роман Новиков наметили планы до 2027 года, включая расширение еще 10 км на Р-217 «Кавказ» (20–30-й км подъезда к Ставрополю) — части коридора «Север — Юг». Этот участок пропускает 20 тыс. машин в сутки, включая грузовики; ремонт удвоит пропускную способность, добавит полосы, укрепит обочины, перестроит 15 пересечений и 9 труб. Покрытие уложат из трех слоев асфальта, верхний — щебеночно-мастичный для устойчивости к деформациям.

Развитие дорог ускорит экспорт сельхозпродукции, туризм и транзит; край направляет половину дорожного фонда на местные трассы. В 2025 году нацпроект позволил обновить 130 км дорог и 11 мостов, включая 9-км участки Ессентуки — совхоз Кисловодский и Курская — Горнозаводское. В 2026-м приведут в норму 100 км дорог и четыре моста.

ФКУ Упрдор «Кавказ» управляет 827 км федеральных трасс в крае, включая Р-217, Р-216 и А-165. Общий план Росавтодора предусматривает расширение до 50 км до конца 2026 года для разгрузки сети протяженностью 1820 км (826 км федеральных, 992 км региональных).

