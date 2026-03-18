Ярославский прокурор добился возвращения в муниципальную собственность детсада

В Ярославской области суд удовлетворил иск прокурора и признал право муниципальной собственности на здание деревенского детского сада и земельный участок под ним. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Некрасовского района выяснила, что в 1989 году совхоз «Аббакумцевский» построил и ввел в эксплуатацию детский сад на 90 мест в деревне Грешнево. После реорганизации совхоза здание детсада перешло ООО «АПК Грешнево».

В 2020 году в ходе банкротства этой организации конкурсный управляющий передал это имущество залоговому кредитору, который перечислил банкротящейся организации 2,7 млн руб. или 20% от стоимости здания и участка. В 2023 году собственником имущества стало физлицо в соответствии с соглашением об отступном.

«В нарушение требований Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" реализация детского сада произведена без включения в конкурсную документацию условия о сохранении его целевого назначения и без заключения соглашения о передаче объектов в муниципальную собственность»,— объяснили в прокуратуре Ярославской области.

В надзорном ведомстве добавили, что в 2020 – 2024 годах муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение снимало в аренду указанные здание и участок по повышенной плате.

После проверки прокуратура обратилась в суд. В своем иске прокурор просил признать сделки по отчуждению здания детсада и участка недействительными и признать на них права муниципальной собственности. Кроме того, прокурор потребовал взыскать в местный бюджет 1,4 млн руб. — арендные платежи учреждения. Требования суд удовлетворил в полном объеме. Надзорное ведомство пообещало проконтролировать исполнение решения суда после его вступления в силу.

Алла Чижова