В Тызыльском ущелье КБР к майским праздникам откроют туристический комплекс

Строители завершат туристический комплекс с круглогодичным бассейном в Тызыльском ущелье Кабардино-Балкарии к майским праздникам 2026 года. Инвесторы вложили в проект 30 млн руб., из которых 15 млн руб. выделили средства национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет ТАСС со ссылкой на Министерство курортов и туризма КБР.

Региональные власти реализуют проект, чтобы расширить инфраструктуру отдыха в живописном ущелье Тызыля. Круглогодичный бассейн войдет в зону отдыха и гостиничный комплекс. Мини-гостиница состоит из нескольких домиков и вмещает до 10 отдыхающих одновременно. Бассейн обеспечит комфортный отдых в любую погоду, что особенно актуально для горного климата КБР с его снежными зимами и жарким летом.

Министерство курортов и туризма КБР курирует строительство. Ведомство отметило, что подрядчики соблюдают график: ввод в эксплуатацию бассейна запланирован точно к 1–9 мая. Гостиница и бассейн полностью соответствуют требованиям нацпроекта, который с 2022 года активно развивает туристические объекты в Северном Кавказе. В Черекском районе КБР ранее открыли аналогичный бассейн у Голубых озер, а в Верхней Балкарии построили кемпинг на четыре домика — эти объекты уже привлекли тысячи туристов.

Проект вписывается в общую стратегию КБР по туризму: власти планируют удвоить число объектов к 2027 году. В Эльбрусском районе, например, Главгосэкспертиза одобрила комплекс на 600 номеров в Приэльбрусье, который примет свыше 1000 гостей.

Тызыльское ущелье популярно среди туристов благодаря рекам, лесам и пещерам. Новый комплекс усилит поток отдыхающих: в 2025 году КБР посетили 2,5 млн туристов, на 15% больше, чем годом ранее. Бассейн с подогревом привлечет семьи и любителей активного отдыха. Инвесторы рассчитывают на окупаемость за три сезона за счет ежедневных посещений по 500–1000 руб. с человека. Региональные власти подчеркивают экологичность проекта: строители использовали местные материалы и минимизировали воздействие на природу.

Майские праздники традиционно бьют рекорды по турпотоку в КБР — в 2025 году ущелья и курорты заполнились на 95%. Открытие комплекса в Тызыле станет еще одним шагом к цели — 4 млн туристов ежегодно к 2030 году.

Станислав Маслаков