Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП на Ставрополье

В Петровском округе на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба управления ведомства по Ставропольскому краю.

Авария произошла днем 18 марта на 492-м километре федеральной трассы. По данным Госавтоинспекции Ставрополья, водитель Lada Vesta при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Lada Granta. В результате столкновения мужчина-водитель и женщина-пассажир Lada Granta скончались на месте до прибытия медиков. Трехлетний ребенок получил травмы и был доставлен в Петровскую больницу. Туда же госпитализировали 75-летнего водителя и 39-летнего пассажира Lada Vesta.

По данным ГИБДД, водитель Vesta не числится злостным нарушителем и имеет 30-летний стаж управления автомобиля. У мужчины взяли анализы для проверки на состояние опьянения.

Надзорное ведомство уделяет особое внимание вопросам своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим в аварии. Ход и итоги следственных мероприятий находятся под контролем прокуратуры.

