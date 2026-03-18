«Октябрь» отправляют на реконструкцию

Кинотеатр «Октябрь» ждет реконструкция. О планах обновить главную премьерную площадку Москвы сообщил глава «Газпром-медиа Холдинга» Александр Жаров. Представители компании подтвердили “Ъ FM” эту информацию.

Сроки реализации проекта пока неизвестны. В правительстве Москвы отметили, что реконструкция кинотеатра должна быть согласована с профильным департаментом. Там пока не получали конкретных предложений по архитектурной концепции.

Александр Жаров заявил, что «Октябрь» должен стать «многофункциональным пространством». Здание сохранит историческую идентичность, но получит возможности для привлечения молодой аудитории. Однако заменить премьерную площадку на время работ будет нечем, говорит гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев:

«"Октябрь" на протяжении двух десятилетий с момента открытия после реставрации в 2005 году является ключевой премьерной площадкой. С закрытием кинотеатра "Пушкинский" и его переформатированием под театр мюзикла сейчас, по сути, "Октябрь" остается площадкой №1 в Москве. В огромном зале на 1,5 тыс. мест проходят все звездные премьеры и красные дорожки.

Вероятно, решение о реновации назрело давно: жизнь меняется, как и технологии, и паттерны зрительского поведения. Понятно, что на одних премьерных показах не прожить с учетом падения посещаемости и условий эксплуатации. Стоит помнить, что это огромное здание со сложной инженерией, и, естественно, очень дорогое в обслуживании.

На время работ премьеры могли бы перенести в "Художественный", хотя у него зал намного меньше. Возможно, какие-то показы можно было бы вернуть в "Пушкинский". Другой площадки, способной вместить 1,5 тыс. человек, в Москве сейчас нет. Когда откроется большой кинотеатр в "Острове мечты", он вполне может ею стать в каком-то отношении».

В последний раз масштабная реновация кинотеатра заняла семь лет и стоила $35 млн. Внешний облик здания тогда сохранили, но перестроили внутри: добавили новые залы, кинобары и кафе. В 2017-м «Октябрь» обновили еще раз, инвестиции составили 150 млн руб. На фасаде установили цифровой экран и заменили оборудование кинозалов. Сейчас пространство уже соответствует всем требованиям индустрии, считает кинопродюсер и дистрибутор Владислав Пастернак:

«Сложно сказать, что именно подразумевается под реконструкцией. Во-первых, здание историческое, и в нем необходимо сохранять мозаику на фасаде, а также другие особенности архитектуры. Мне кажется, у индустрии сейчас нет претензий к тому, как устроен кинотеатр. Там замечательные большие залы IMAX, великолепное качество показа, удобные кресла, очень удобная конфигурация, есть несколько ресторанов, магазин и много чего еще.

Сегодня реконструкция кинотеатров ведется всегда в сторону уменьшения посадочных мест, повышения комфортности кресел, улучшения дизайна в сторону премиальности. Если речь о том, чтобы повысить класс кинотеатра, это точно возможно. Даже сейчас в Москве довольно дорогие билеты в любой кинотеатр, особенно в "Октябрь".

На мой взгляд, потребности в глобальных изменениях, наверное, нет. Альтернативой "Октябрю" может стать "Художественный", из которого сделали люксовое и гламурное место премьер и тусовок. Еще приходит на ум "Синема Парк Мосфильм", где тоже проходят мероприятия. Там большое пространство с фойе, где можно устраивать фуршеты. Кинотеатр замечательный, красивый, напоминает передовые залы в Берлине. Но 1,5 тыс. мест в одном зале там не наберется».

«Октябрь» уже 20 лет арендует киносеть «Каро». Там комментировать планы реконструкции отказались.

Ульяна Горелова