Система быстрых возвратов

Как россияне могут вернуть ошибочные переводы по СБП

Банки развивают инструмент возврата переводов по СБП, при этом некоторые эксперты относятся к идее скептически. Вернуть деньги отправителю можно прямо через приложение. А раньше нужно было искать его контакты и обращаться в банк. Так, о запуске такой функции сообщил Сбербанк.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вернуть средства в «Сбере» можно бесплатно в течение десяти дней с момента их зачисления на счет. При этом сервис не расходует лимит клиента на переводы, отмечают в компании. Инструмент в том числе минимизирует шансы столкнуться с мошенниками, заметил управляющий директор платежного сервиса Vepay Алексей Петров:

«Это отличная, полезная функция. Во-первых, мошенничество ушло в микроплатежи жертвы, которую вовлекают в цепочки. Трансакции указываются злоумышленниками как средство платежа для отправителя, они убеждают перевести данные деньги на карту получателя. Это сильно удлиняет цепочку.

Когда ты получил деньги от незнакомца, нужно их вернуть на ту же карту, ни в коем случае не на другую. Банки об этом рассказывают, но нагрузка на колл-центр и чат-боты по заявлениям о том, что клиенты получили непонятные деньги и их нужно вернуть, растет. По сути, финансовая организация ввела сервис для оптимизации собственных процессов, трудозатрат на обслуживание таких мошеннических операций. Человеку, случайно вовлеченному в цепочку, проще нажать "отменить", а у банка снижается нагрузка».

ВТБ ввел подобную функцию в своем мобильном приложении и веб-версии в 2023 году. После ужесточения банковского законодательства мошенникам стало сложнее находить добровольных помощников, и они стали активнее использовать методы обмана, делая своих жертв невольными соучастниками преступления.

Например, в схемах с так называемыми случайными переводами злоумышленники намеренно отправляют средства на счет и просят перевести их обратно, но уже по другим реквизитам. Если человек поддается на провокацию, то не только лишается своих средств, но и может быть заблокирован банком как дроппер. Однако от всех рисков функция возврата денег по СБП вряд ли спасет, считает партнер адвокатского бюро MILL Даниил Горьков:

«Ошибочные переводы нередки. Со всяким случаются переводы с указанием ошибочного номера, это бытовая ситуация. Но вместе с тем есть немало мошеннических схем, когда злоумышленники абсолютно намеренно переводят порой достаточно крупные суммы гражданам, заведомо понимая, что они делают. В дальнейшем могут поступать угрозы, последовать шантаж и вымогательство этих средств. В таком случае многие теряются. Кто-то обращается в правоохранительные органы, что абсолютно верно и правильно, кто-то боится противоправных действий в свой адрес и выполняет требования преступников.

Бывает так, что человеку поступает какая-то энная сумма, и он, не разобравшись, не переводит эти деньги сразу назад, то есть они какое-то время лежат у него на счете. Потом неожиданно появляются некие лица, которые угрозами требуют перевести эти средства в двукратном размере, угрожают получателю и его семье. О каком преступном составе в действиях такого лица мы можем говорить? Конечно же, такая функция, на мой взгляд, создает немало преимуществ для пользователей банковских приложений.

Минимизировать риски можно, нивелировать и купировать их полностью — нет. Помимо технического возврата денег, важны действия и поведение человека».

Как ранее посчитал Центробанк, в 2025 году мошенники похитили у россиян свыше 29 млрд руб., что на 6% больше, чем в 2024-м. Тогда объем средств, которые оказались в руках злоумышленников, превышал 27 млрд руб. Количество операций, на которые клиент не давал согласия, выросло на треть, до 1,5 тыс. Меньше 1 млн мошеннических операций было совершено с помощью карт, а около 300 тыс. руб. — с помощью Системы быстрых платежей.

Анна Кулецкая

