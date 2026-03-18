Глава разведки США заявила о превосходстве России над Украиной в боевых действиях

Глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила о преимуществе России в конфликте с Украиной. Свое мнение она привела в ходе слушаний комитета по разведке Сената США с участием представителей силовых ведомств.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Россия по-прежнему располагает значительными резервами военной и промышленной мощи, а также национальной решимостью, необходимой для ведения продолжительной войны, как показывает текущий конфликт на Украине», — сказала госпожа Габбард в ходе слушаний.

Ранее на этой неделе заместитель Тулси Габбард, глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, объяснив свои действия несогласием с американской военной операцией против Ирана. По его мнению, США стали жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть Вашингтон к конфликту с Тегераном. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позднее заявила, что президент США не утратил доверия к главе разведки Габбард после отставки ее заместителя.

Анастасия Домбицкая