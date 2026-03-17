Губернатор Глеб Никитин утвердил проект КРТ по IT-кварталу в Нижнем Новгороде

Нижегородский губернатор Глеб Никитин подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде. Там должен появиться IT-квартал, ядром которого станет строящийся IT-кампус «Неймарк», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Институт развития агломераций Нижегородской области Мастер-план по проекту КРТ IT-квартала в Нижнем Новгороде

Эту территорию власти хотели выставить на торги еще в 2025 году. Сейчас на участке рассчитывают создать 76,5 тыс. кв. м коммерческих площадей для IT-специалистов, работающих в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, интернета вещей. Инвестор должен будет отреставрировать три объекта культурного наследия и два ценных исторических здания, а также расселить нижегородцев, проживающих в домах общей площадью около 5 тыс. кв. м.

«Проект IT-квартала будет реализован двумя контурами: первый — между улицами Малой Ямской и Ильинской, второй — между улицами Большие Овраги и Маслякова. Торги в отношении первого контура площадью 3,36 гектара планируется провести до конца второго квартала 2026 года»,— сообщил замгубернатора Сергей Морозов.

Елена Ковалева