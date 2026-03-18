В Ставрополе на одну тысячу жителей приходится две сделки с недвижимостью в месяц

В Ставрополе в среднем совершается две сделки с жильем на каждую тысячу жителей в месяц, следует из исследования сервиса «Циан», подготовленного аналитиками «Циан.Аналитики».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В годовом выражении это около 24 сделки на тысячу жителей при среднем объеме предложения 10 квартир на тысячу жителей в год. На каждые десять квартир в продаже приходится 0,9 сделки, что говорит о сбалансированной активности рынка.

В выборку вошли 35 крупнейших городов России. В среднем по всем городам совершается 1,8 сделки на тысячу жителей в месяц, в продаже 13 квартир на тысячу жителей; на каждые десять лотов приходится 1,9 сделки. Лидер по активности — Краснодар: 3,3 сделки на тысячу жителей в месяц (около 39 сделок в год) при 37 квартирах в продаже на тысячу жителей в год и 0,9 сделки на каждые десять лотов. На другом полюсе — Тольятти: всего 0,9 сделки на тысячу жителей в месяц, но 3,1 сделки на каждые десять квартир в продаже, что указывает на дефицит предложения.

Аналитики отмечают прямую, но не пропорциональную связь между предложением и числом сделок. В Кирове, Чебоксарах, Оренбурге, Ульяновске и Тольятти предложение отстает от спроса, в Туле, РостовенаДону и Тюмени — наоборот. Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская подчеркивает, что в крупных городах объем предложения не всегда растет вместе с численностью населения: в Челябинске строительство сдерживается, в Калининграде выбор сопоставим с рынком отдельных миллионников.

В Ставрополе спрос на вторичное жилье в 2025 году вырос: в октябре было заключено около 700 договоров куплипродажи квартир, что на 12% больше сентября и на 5% больше предыдущего месяца. Средняя цена квадратного метра на «вторичке» достигла примерно 110 тыс. руб., прибавив 0,6% к сентябрю и около 5% в годовом выражении. По 36 крупным городам в октябре 2025 года продали около 60 тыс. квартир — на 13% больше сентября и почти в полтора раза больше майского минимума.

В структуре рынка Ставропольского края и СКФО доля срочных продаж составляет около 10–15% от общего предложения, что ниже общероссийского уровня (около 30%). В первые пять месяцев 2025 года в СКФО 93% операций пришлось на договоры куплипродажи, 7% — на долевое участие в строительстве. В 2025 году цены на новостройки в Ставрополе выросли примерно на 14%, а спрос снизился на 8%. По 40 крупным городам за 11 месяцев 2025 года продали около 371 тыс. квартир в новостройках, что аналитики считают признаком устойчивости рынка.

