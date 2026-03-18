«Ставэлектросети» выдали предписание за ограничение конкуренции при закупках

В Ставропольском крае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание АО «Ставэлектросеть» за нарушение конкуренции при проведении закупочных процедур. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Антимонопольный орган рассмотрел жалобу ООО «ПромЭнерго» на действия энергетической компании. Спор возник в ходе торгов на выполнение подрядных работ по объектам технологических присоединений инвестиционной программы в филиале «Ставэлектросети» в Михайловске.

В процессе разбирательства УФАС установило, что документация содержала требование, ограничивающее конкуренцию. Так, организатор торгов обязал участников предоставить протокол проверки знаний персонала исключительно аттестационной комиссией Ростехнадзора.

Заявитель указал, что его сотрудники прошли аттестацию во внутренней комиссии сторонней организации, однако баллы по данному критерию ему не начислили. По словам специалистов ведомства, аттестация может проводиться не только комиссиями Ростехнадзора, но и аттестационными комиссиями уполномоченных организаций. Сведения об аттестации вносятся в единый реестр аттестованных лиц независимо от типа комиссии, что делает протоколы равнозначными.

«Установленное заказчиком требование наличия протокола только от комиссии Ростехнадзора создает дискриминационные условия для участников закупки и нарушает принципы информационной открытости, равноправия и справедливости», — говорится в сообщении ФАС.

По результатам рассмотрения жалобы «Ставэлектросети» выдано обязательное для исполнения предписание об отмене протоколов и внесении изменений в закупочную документацию. Должностные лица компании, допустившие нарушения, будут, как отмечается, привлечены к административной ответственности.

Константин Соловьев