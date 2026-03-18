В Красногорске нашли два чемодана с частями тела женщины

В подмосковном Красногорске возле мусорных контейнеров нашли два чемодана, в которых находились расчлененные останки женщины. СКР возбудил уголовное дело об убийстве, сообщили в управлении ведомства по региону.

Подозреваемым по делу проходит бывший сожитель жертвы. Как установило следствие, именно он вынес из квартиры в доме на Подмосковном бульваре чемоданы с останками. Вскоре после этого мужчина покончил с собой.

По данным «РЕН ТВ», сожителем убитой был стриптизер из Астраханской области. По информации Telegram-канала Shot, поводом для убийства могла стать ссора на почве ревности. Telegram-канал Baza утверждает, что у подозреваемого были проблемы с деньгами и наркотиками.

Ход расследования взяла под контроль красногорская городская прокуратура.

Никита Черненко