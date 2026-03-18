Работа как хобби

Российские компании создают внутренние сообщества для того, чтобы бороться с текучкой кадров и повышать их лояльность бренду работодателя, следует из проведенного агентством Brand Lovers опроса. Самый распространенный вид сообществ — группы по интересам. Также при поддержке работодателей, выделяющих куратора, каналы связи, а в ряде случаев и бюджет, создаются профессиональные и волонтерские объединения. Впрочем, на фоне начавшегося охлаждения рынка труда оборот рабочей силы в РФ замедляется, и в дальнейшем актуальность применения такого инструмента для удержания сотрудников может снизиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компании создают внутренние сообщества сотрудников для повышения их лояльности, следует из исследования консалтингового агентства Brand Lovers. В проведенном для работы опросе участвовали организации разного масштаба: от небольших команд до крупных корпораций с численностью более 5 тыс. сотрудников. При этом 40% респондентов представляли крупный бизнес, в котором такая практика встречается чаще.

Самый популярный вид сообществ — по интересам, они могут объединять спортсменов или сотрудников, имеющих то или иное хобби (87%, можно было выбрать несколько вариантов ответа). Профессиональные группы находятся на втором месте (60%), волонтерские — на третьем (48%). Большинство участников групп стараются встречаться регулярно — раз в неделю или раз в месяц (74%), как правило — очно (68%).

Как выяснилось при опросе, 59% опрошенных компаний инициировали создание внутреннего сообщества для того, чтобы повысить вовлеченность сотрудников, 50% — для обмена опытом и развития компетенций, 45% — для улучшения корпоративной культуры. Также среди целей — продвижение бренда работодателя (21%) и внутренний нетворкинг (обмен опытом и знаниями, 19%). Зачастую компании поддерживали уже запустившиеся сообщества, выделяя им куратора (64%), отдельный канал коммуникации (63%) и в меньшей степени — бюджет (40%).

Среди причин, которые мешают компании завести внутренние сообщества, именно отсутствие бюджета на это находится на первом месте (50%).

Сооснователь кадровой компании FutureToday Денис Каминский отмечает, что выбор метрики оценки эффективности сообщества обусловлен его принадлежностью к той или иной функции внутри компании. «Если сообщество инициировано корпоративным университетом, то будет измеряться владение профессиональными навыками. Если HR-департаментом — то в фокусе внимания будет лояльность бренду работодателя, поскольку в этом случае есть задача снижать текучку сотрудников»,— говорит эксперт.

Эффективность сообществ важно измерять не только через «мягкие» метрики — активность, охват или количество участников, но и через реальные бизнес-показатели сотрудников, пояснили в пресс-службе Альфа-банка.

Проведя исследования среди сотрудников контактных центров, в банке увидели, что раннее включение в сообщества напрямую связано с ростом эффективности работы. «Сообщества ускоряют адаптацию, дают горизонтальную поддержку и быстрее передают практические знания от коллег»,— полагают в банке.

Впрочем, чаще всего, отмечает независимый кадровый эксперт Алексей Миронов, сообщества создаются все же именно для сокращения текучки — и оценивают их в первую очередь по этому показателю. Например, в Wildberries & Russ сообщества (по различным темам — от киберспорта до ESG) нацелены на ликвидацию «разрыва» между офисными сотрудниками, сервисными командами и исполнителями в регионах. «Как правило, у участников сообществ показатели удержания заметно выше, что снижает нагрузку на найм и ускоряет адаптацию новичков, в том числе и за счет неформальных, но уже подготовленных бадди (коллега, поддерживающий новичка.— “Ъ”) и друзей бренда»,— отмечает руководитель отдела HR-бренда Юлия Стексова.

Отметим, что активизация всех этих практик пришлась на период дефицита кадров 2023–2024 годов и соответственно — их высокой текучки. Сейчас же оборот рабочей силы по мере охлаждения российского рынка труда начинает замедляться. Впрочем, в перспективе внутренние сообщества могут сыграть и дополнительную роль, замещая собой профсоюзные организации, активность которых в России постепенно сокращается. Не имея присущего классическим профсоюзам протестного потенциала, они, напротив, способны гасить недовольство сотрудников условиями труда, создавая у них ощущение более благожелательного, чем есть на самом деле, отношения компании к своим кадрам.

Анастасия Мануйлова