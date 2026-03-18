Захарова: России неизвестна судьба скифского золота из музеев Крыма

Россия не знает, где сейчас находится скифское золото из крымских музеев, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во время присоединения полуострова к России экспонаты находились на выставке в Нидерландах.

«Нет информации, где сейчас находится крымская коллекция. На Украине ли, еще где-то. Неплохо было бы, чтобы они все рассказали об этом. К сожалению, с учетом особой предприимчивости украинских дельцов ничего нельзя исключать»,— сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»). Представитель МИДа заявила, что «все причастные к этой краже» ответят за свои действия.

Экспонаты крымских музеев направили в Амстердам в 2013 году для показа на выставке «Крым — золотой остров в Черном море» в музее Алларда Пирсона. После присоединения Крыма к России в 2014 году нидерландский музей приостановил передачу ценностей региону. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче Украине скифского золота. Ценности отправили на Украину в ноябре 2023 года. Стоимость экспонатов оценивают в €1,4 млн.