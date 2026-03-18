Экс-начальник тыла МУ МВД «Балаковское» получил штраф 120 тыс. за служебный подлог

Балаковский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику тыла МУ МВД России «Балаковское» Василию Кечайкину. Ему назначен штраф в размере 120 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Балакова.

В Балакове экс-начальника тыла полиции оштрафовали за фиктивное трудоустройство знакомого

Фото: прокуратура Саратовской области

Судья Татьяна Долматова установила, что в июле 2021 года подсудимый, злоупотребив должностными полномочиями, устроил своего знакомого на должность водителя. По август 2024 года последний никогда не появлялся на работе, но зарплата ему исправно выплачивалась. При этом господин Кечайкин и его подчиненные заполняли на водителя табель учета рабочего времени.

Ущерб, причиненный действиями экс-начальника, составил более 686 тыс. руб. Суд признал Василия Кечайкина виновным по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). После проверки законности приговора будет рассмотрен вопрос о необходимости его обжалования в апелляционной инстанции.

Марина Окорокова