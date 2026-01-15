Экс-начальника тыла балаковской полиции будут судить за «мертвые души»

В Саратовской области направлено в суд уголовное дело 48-летнего экс-начальника тыла МУ МВД России «Балаковское». Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 3 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщили в прокуратуре Балакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура утвердила обвинение в отношении экс-начальника полиции Балакова

Следствие установило, что в июле 2021 года фигурант нанял на должность водителя своего знакомого, несмотря на отсутствие необходимости в этом сотруднике. С июля 2021 по август 2024 года работник не выполнял обязанности, но получал заработную плату. При этом обвиняемый и его подчиненные заполняли табели учета рабочего времени.

Преступные действия привели к ущербу более 1 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Балаковский районный суд. Обвиняемый не признал вину и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Марина Окорокова