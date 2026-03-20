Нож в спину

У Полины Узбековой из Красноярска самая тяжелая, 4-я степень сколиоза. В спортивном прошлом у девочки остались горные лыжи и танцы. В настоящем — справка об инвалидности и боль, которая колет, режет, тянет, давит каждую минуту, без перерыва на сон и отдых. Каким получится ее будущее, не знает никто. Но если мы сейчас поможем ее родителям оплатить дорогую операцию на позвоночнике, то в жизни Полины обязательно случится что-то новое, хорошее и радостное. А боль уйдет навсегда.

Два года назад начались проблемы с дыханием. Обследование показало, что объем легких Полины уменьшился. Девочке оформили инвалидность

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Два года назад начались проблемы с дыханием. Обследование показало, что объем легких Полины уменьшился. Девочке оформили инвалидность

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

«Я — скорость!» — шептала восьмилетняя Полина, отталкиваясь лыжными палками от вершины Восточного Саяна. Внизу, как на ладони, маячили крошечные домики, из-под ног вздымалась облаком снежная пена, ветер свистел в ушах. В «Бобровом логе» рядом с национальным парком «Красноярские Столбы» Полина занималась горными лыжами в школе олимпийского резерва и, по словам тренера, подавала большие надежды.

Уже с сентября Полина ждала снега, представляя, как несется с горы, рисуя лыжами на ее горбатой спине причудливую змейку…

Четыре года назад случилось невозможное. Врач поставил жирную точку на ее увлечении спортом.

— Не было цели собрать все медали мира,— говорит Полина.— Мне нравилось ощущение свободы и полета. А тут бац — и нет у тебя крыльев. Вырвали с мясом. Осталась только боль…

В 12 лет после рентгена позвоночника Полине объявили диагноз «начальный сколиоз» и рекомендовали, как обычно, массаж, лечебную физкультуру и бассейн.

— Только не вздумай там ставить никакие рекорды,— предупредил врач.— Медленно плаваешь вдоль бортика, разгружаешь позвоночник.

Через год такого лечения сколиоз прогрессировал, одно плечо стало выше другого. В частной клинике девочке посоветовали изготовить жесткий корсет Шено, который надо было носить 21 час в сутки. А еще Полина перевелась в школу для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

— Там учились мои товарищи по несчастью,— вспоминает она.— Вместо парт у нас были кровати, мы учились, лежа на животе. В таком положении спина не так сильно болела. На уроках я с ужасом думала: «А работать я тоже лежа буду?»

Два года назад начались проблемы с дыханием. Обследование показало, что объем легких Полины уменьшился. Девочке оформили инвалидность. Врачи говорили, что лет в 17–18, когда закончится период активного роста, Полине можно будет поставить на позвоночник жесткую конструкцию. Нельзя будет наклоняться и поворачиваться, но зато можно будет нормально дышать.

— Мам, расскажи, как люди умирают? — спросила однажды Полина маму, которая работает медсестрой в реанимации.

— За жизнь надо бороться,— сказала мама.— У нас второй месяц лежит в коме мальчик. Родители погибли в автокатастрофе, а он остался жив. Врачи борются за него каждый день и каждую минуту. Если одно лечение не помогает, пробуют другое. Никогда нельзя опускать руки.

— Я буду бороться,— пообещала Полина.

Девочке установили дома специальное оборудование для занятий гимнастикой, и она занималась несколько раз в день. А мама искала специалистов в других городах. С дочкой они обошли всех красноярских ортопедов, обращались за консультацией в Новосибирск, но и там ничего нового не предложили.

За четыре года консервативного лечения угол искривления позвоночника значительно увеличился. Полине поставили 4-ю степень сколиоза.

Осенью прошлого года Полина с мамой поехали в Москву.

— Ждать нельзя,— сказал врач.— Мы используем технологию, позволяющую корректировать деформацию позвоночника в процессе роста костей и сохранять его подвижность. После операции спина выпрямится и освободит грудную клетку. Можно даже на лыжах кататься.

Недавно Полина узнала, что мальчик, о котором рассказывала мама, вышел из комы и его усыновили родственники. Девочка тоже решила стать врачом. Сейчас Полина учится в девятом классе, готовится сдавать ОГЭ. От этих планов на будущее ее отделяет один очень важный шаг — операция, которая стоит больше двух миллионов рублей. Для ее родителей сумма космическая. И без нашей помощи ее не собрать.

Для спасения Полины Узбековой не хватает 751 943 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Полины грудопоясничный сколиоз 4-й степени, деформация стремительно прогрессирует: угол искривления увеличивается, нарастают болевой синдром, сдавливание внутренних органов, усиливается дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Необходима операция с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволяет корректировать деформацию в процессе роста костей, сохраняя подвижность позвоночника. После операции спина максимально выпрямится, уйдет болевой синдром, расправится грудная клетка, восстановится полноценное дыхание. Полина сможет жить обычной жизнью». Стоимость операции 2 135 943 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 350 000 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 751 943 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Полину Узбекову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Полины — Елены Николаевны Узбековой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Светлана Иванова, Красноярский край