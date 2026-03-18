Путин назначил встречу с паралимпийской сборной России на 19 марта

Президент России Владимир Путин встретится с паралимпийской сборной России 19 марта. Об этом сообщил сам президент на совещании с членами правительства. Он назвал подвигом успех российских спортсменов на Паралимпиаде в Италии и выразил намерение поздравить их лично.

Церемония чествования членов Паралимпийской сборной России на XIV Паралимпийских зимних играх

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Вот вы (обращаясь к министру спорта России Михаилу Дегтяреву.— “Ъ”) сейчас сказали: 60-70 спортсменов представляли соответствующие команды, а наша-то команда состояла всего из шести спортсменов, представлена была в трех видах спорта, — отметил господин Путин (цитата по «Интерфаксу»),— и благодаря этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым завоевала третье место».

По словам Михаила Дегтярева, выступление российских спортсменов на Паралимпиаде вызвало «у мировой спортивной общественности шок». «Все наши шесть допущенных паралимпийцев — настоящие герои... Вся иностранная пресса гудит... Благодаря победам спортивный мир вспоминает и заново привыкает к звучанию российского гимна»,— отметил министр спорта.

Российская паралимпийская сборная завоевала восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Первым в медальном зачете стал Китай с 15 золотыми, 13 серебряными и 16 бронзовыми наградами. США — на втором месте: американские спортсмены завоевали 13 золотых медалей, пять серебряных и шесть бронзовых.