Из свежей почты

Юра Офицеров, 7 лет, последствия тяжелой черепно-мозговой травмы, требуется восстановительное лечение. 218 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 33 тыс. руб.

В июле 2020 года мы были в санатории, тогда и случилась беда. Началась гроза, в корпусе погас свет. В темноте Юра оказался на подоконнике и выпал из окна третьего этажа. Получил тяжелейшие травмы черепа и перелом бедра. Наш мальчик выжил, но был парализован, не говорил и не реагировал на речь. Мы не сдаемся, возим сына на реабилитацию, занимаемся дома. Юра еще не все понимает, но знает цвета и формы, учит алфавит. После операции на бедре сын хромает. Правой рукой еще плохо действует. Лечение нужно продолжить, но оплатить его мы не в состоянии. Юлия Офицерова, Челябинская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Требуется снизить мышечную спастику, увеличить подвижность правых руки и ноги, улучшить координацию движений и моторику, развить речь».

Света Волкова, 12 лет, расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 153 850 руб.

Внимание! Цена лечения 509 850 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 270 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 36 тыс. руб.

У Светы врожденная расщелина верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. В два года дочку прооперировали — зашили губу и восстановили носовую перегородку, чтобы наладить дыхание. Через два года провели пластику нёба. До сих пор челюсть недоразвита, зубы растут криво, нарушен прикус. Свете необходима операция — костная пластика альвеолярного отростка. А прежде — подготовительное ортодонтическое лечение. Но нам не оплатить его. Денег едва хватает на жизнь. Анна Смирнова, Вологодская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Свете требуется комплексное лечение с помощью несъемного расширяющего аппарата на верхней челюсти. Через полгода необходима замена аппарата. После расширения челюсти продолжим подготовку к операции».

Алиана Фармонова, 10 лет, злокачественная опухоль брюшной полости, спасет лекарство. 166 782 руб.

Внимание! Цена лекарства 195 782 руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 29 тыс. руб.

Дочка росла здоровой, ходила в школу, занималась танцами. В начале января этого года у нее внезапно заболел живот, подскочила температура. Алиану направили на обследование, врачи обнаружили опухоль в брюшной полости. Дочку прооперировали, опухоль оказалась злокачественной! Сейчас Алиана проходит химиотерапию, и ей жизненно необходимо лекарство месна, которое защитит от опасных осложнений. Но в больнице его нет, и купить я не в силах. Пожалуйста, помогите спасти дочку! Кристина Фармонова, Забайкальский край

Заведующий отделением детской онкологии и гематологии Забайкальского краевого онкологического диспансера Евгений Мацеха (Чита): «Для профилактики и лечения токсических осложнений Алиане по жизненным показаниям требуется препарат месна. Он не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».

Ксюша Нуждина, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 365 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 37 тыс. руб.

В три года у дочки обнаружили открытое овальное окно в сердце и взяли под наблюдение. Была надежда, что окно само закроется. Но после недавнего обследования кардиолог диагностировал дефект межпредсердной перегородки и сказал, что его нужно срочно закрывать, пока не развилась сердечная недостаточность. Операцию готовы провести щадяще, без разреза грудной клетки. Прошу, помогите ее оплатить! Дарья Нуждина, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Ксюши дефект межпредсердной перегородки, есть признаки легочной гипертензии. Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. Это щадящая операция, после нее Ксюша быстро восстановится».

