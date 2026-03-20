Москва ждет Никиту Тыщенко в мае

13 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Алтай» мы рассказали историю 16-летнего Никиты Тыщенко из Алтайского края («Возвращение Никиты», Оксана Пашина). Полтора года назад в результате ДТП он получил тяжелую черепно-мозговую травму, был в коме, перенес несколько операций. Благодаря реабилитации мальчик уже может двигать руками, но сидеть без поддержки не получается, речь и память полностью пока не вернулись, восстановительное лечение надо продолжать. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 284 822 руб.) собрана. Елена, мама Никиты, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Никита Тыщенко

Всего с 13 марта 7019 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Алтай», «Кубань», «Владимир» и еще 118 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 36 компаний исчерпывающе помогли 74 детям, собрано 28 006 934 руб.