Для спасения Полины Узбековой не хватает 751 943 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Полины грудопоясничный сколиоз 4-й степени, деформация стремительно прогрессирует: угол искривления увеличивается, нарастают болевой синдром, сдавливание внутренних органов, усиливается дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Необходима операция с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволяет корректировать деформацию в процессе роста костей, сохраняя подвижность позвоночника. После операции спина максимально выпрямится, уйдет болевой синдром, расправится грудная клетка, восстановится полноценное дыхание. Полина сможет жить обычной жизнью».

Стоимость операции 2 135 943 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 350 000 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 751 943 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Полину Узбекову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Полины — Елены Николаевны Узбековой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).