Politico узнала о подготовке ВОЗ к инцидентам с ядерными объектами
Сотрудники ООН следят за последствиями американо-израильских атак на атомные объекты Ирана и сохраняют бдительность в отношении любых видов ядерных угроз. Об этом региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи заявила изданию Politico.
АЭС «Бушер» в Иране (фото 2024 года)
«Наихудший сценарий — это ядерный инцидент, и это то, что беспокоит нас больше всего,— сказала Ханан Балхи. — Как бы мы ни готовились, ничто не сможет предотвратить возможный ущерб».
По ее словам, персонал готов к устранению последствий атак на ядерные объекты, а также к инцидентам с применением ядерного оружия. «Мы думаем об этом и очень надеемся, что этого не произойдет»,— сказала Ханан Балхи. Последствия от такого инцидента не только скажутся на обстановке в регионе, но и будут ощущаться в течение десятилетий во всем мире, подчеркнула госпожа Балхи.
В июне прошлого года США в координации с Израилем нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила, что атаки были совершены на объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе. США и Израиль продолжают наносить удары по иранским ядерным объектам и в ходе новой кампании, которая была начата 28 февраля. В начале марта представитель Ирана в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Реза Наджафи сообщил, что в результате атак США и Израиля были поражены ядерные объекты в Натанзе.