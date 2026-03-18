Свинцов после исключения из ЛДПР: «Я защищал наших граждан»

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов сказал журналистам, что решение об исключении из ЛДПР не стало для него неожиданностью. Готового плана на будущее у господина Свинцова еще нет, но он признался, что на посту депутата всегда старался «говорить, что думает», и «защищать наших граждан».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Свинцов подчеркнул, что не видит оснований для того, чтобы подать в суд на руководство ЛДПР. «Руководство партии — это же не один человек, это коллектив. Коллектив ошибаться не может».

Господин Свинцов охарактеризовал опыт работы депутатом исключительно положительно: «Я защищал наших граждан, я старался реально помочь. Я не старался как-то выворачиваться, я говорил, что я думал. Для меня политическая работа была той работой, которую я люблю».

Депутат также рассказал, что решение о его исключении из думской фракции ЛДПР еще не принято и остается за руководством партии. К будущим карьерным перспективам Андрей Свинцов относится спокойно, напомнив, что у него есть не только многолетний опыт работы в политике, но также образование строителя и юриста: «Если я решу искать себе новое применение, и захочется попробовать что-то новое, пойду на новую работу».

Сегодняшняя ЛДПР, по оценке господина Свинцова, отличается от того, что из себя представляла партия при экс-руководителе Владимире Жириновском. По словам депутата, цели ЛДПР со сменой руководства изменились и найти себе внутри партии актуальных задач он не смог. При этом Андрей Свинцов признался, что за 25 лет работы в ЛДПР он не взял «ни копейки» партийных денег, работая в партии на общественных началах. Парламентарий отметил, однако, что это не касается его депутатской зарплаты.

Сегодня президиум Высшего совета ЛДПР исключил Андрея Свинцова из партии в связи «с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений». За последний месяц Андрей Свинцов отметился несколькими резонансными высказываниями о блокировке в России мессенджера Telegram и VPN. По данным «Ъ», в ЛДПР были недовольны подобной медийной активностью депутата.

Степан Мельчаков, Ксения Веретенникова