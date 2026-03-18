Путин рассказал правительству о восстановлении Крыма с 2014 года

За 12 лет на «решение приоритетных социально-экономических вопросов» Крыма было направлено около 1,3 трлн руб. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России.

«За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. Восстанавливаются и появляются новые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, энергообеспечения, промышленности, образования и здравоохранения»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

В свободной экономической зоне в Крыму зарегистрировано более 1,6 тыс. резидентов, отметил глава государства. Он поручил правительству «уделять самое пристальное внимание» развитию региона.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о вхождении в состав России. Спустя два дня Владимир Путин подписал договор о вхождении полуострова в состав РФ.