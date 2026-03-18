Сингапурский арбитраж отчитался о росте числа международных споров на 41% за 2025 год

Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) фиксирует увеличение числа новых исков, поданных туда в 2025 году. Это 886 дел, что на 41,8% больше показателя 2024 года — 625 дел. Выше цифры наблюдались только в 2020-м, тогда новых споров в SIAC было 1080, следует из отчета.

83% дел прошлого года администрировал сам центр, а 17% пришлось на назначения в разбирательствах ad hoc (создается для конкретного дела). Общая сумма новых споров, начатых в SIAC, составила $14,53 млрд, самый крупный иск — $3,93 млрд, а средняя стоимость — $32,18 млн.

Абсолютное большинство (89%) дел носит международный характер, а всего в спорах 2025 года участвуют стороны из 79 юрисдикций. SIAC указывает, что максимальная представленность у участников дел из Китая (378), Вьетнама (337), Индии (178), Таиланда (100), США (83), Гонконга (81), ОАЭ (69), Индонезии (66), Японии (58), Южной Кореи (42) и Великобритании (42). Российских участников, включая иностранные компании с «российскими корнями», было 13 — 8 истцов и 5 ответчиков.

Споры рассматривались по праву 34 разных стран, в 52,1% случаев по сингапурскому праву, в 28,4% по английскому и в 5% по индийскому. По категориям дел лидируют торговые споры (39%), за ними идут коммерческие (20%), корпоративные (10%), морские (10%), строительные (9%), 12% пришлось на другие дела.

В 2025 году SIAC назначил 439 арбитров, большинство из которых ожидаемо являются гражданами Сингапура (151 человек), затем идут представители Великобритании (103), Индии (31), Австралии (29) и США (17). Доля женщин-арбитров довольно высока — 36%. За 2025 год было заявлено 11 отводов арбитров, но только 1 из них был удовлетворен. В прошлом году Сингапурский арбитраж активно использовал в работе упрощенные механизмы: удовлетворены 18 из 19 запросов о чрезвычайном арбитре и 55 из 130 запросов на ускоренную процедуру.

Варвара Кеня