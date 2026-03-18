Над Севастополем сбили четыре воздушные цели

Над территорией Севастополя мобильные огневые группы и ПВО сбили четыре воздушные цели в районе Северной стороны. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Никто из людей не пострадал»,— отметил глава города.

По данным спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о том, что от упавших обломков сбитых БПЛА загорелся участок леса на горе в районе села Фруктовое. На месте работают специальные службы.

В районе Северной стороны в одном из ТСН обломки сбитого беспилотника упали на частный дом.

Михаил Развожаев напоминает, что обо всех опасных находках следует сразу сообщать по номеру 112. Необходимо доверять только проверенной информации.

