Количество секонд-хендов в Краснодаре выросло на 11%

Краснодар вошел в число городов-миллионников с наибольшим приростом секонд-хендов и ателье по ремонту одежды за три года. По данным пресс-службы 2ГИС, количество секонд-хендов в Краснодаре увеличилось на 11%, а ателье по ремонту одежды — на 30%.

За три года количество секонд-хендов в городах-миллионниках сократилось на 4% и составило 983 точки. Однако в нескольких крупных городах наблюдается рост: лидирует Пермь с увеличением на 16%, за ней следуют Краснодар — 11%, Санкт-Петербург — 6% и Екатеринбург — 4%.

Количество ателье по ремонту одежды в городах-миллионниках выросло на 12%, до 10,5 тыс. точек. Наибольший прирост показал Воронеж — 39%, до 288 точек. Самара увеличила число мастерских на 33%, до 414, Краснодар и Красноярск — по 30%, до 706 и 347 точек соответственно. В Москве количество ателье увеличилось на 10%, до 3,4 тыс. точек, в Петербурге — на 8%, до 1,6 тыс. мастерских.

Эксперты проанализировали поисковые запросы россиян за два года — с февраля 2024 по февраль 2026 года включительно. Поиск секонд-хендов за этот период увеличился более чем в два раза — до 479 тыс. запросов в феврале 2026 года. Запросы по ремонту одежды также выросли на 23% — до 126 тыс. в феврале 2026 года.

